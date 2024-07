Sodebur se enfrenta a la despoblación con 40 nuevos pobladores y 7 en la Ribera

La alcaldesa de Caleruega y el ex alcalde, Lidia Arribas y José Ignacio Delgado, con las técnicos, Cristina Gómez y Cristina MartínezLoreto Velázquez

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Repoblar pueblos con soluciones duraderas conectando a las personas con empresas, oportunidades laborales, negocios en traspaso y vivienda. Este es el objetivo del Proyecto Arraigo , una iniciativa que surgió en un pueblo de Soria en 2017 y que hoy está teniendo resultados a nivel nacional, también en Burgos y La Ribera.

En la provincia de Burgos empezó a funcionar hace seis meses gracias al premio que la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos ( Sodebur ) ha concedido a esta empresa social dentro del programa 'Repuebla Burgos'. Los resultados son alentadores: en apenas seis meses, más de 40 personas se han arraigado en la provincia. En La Ribera, los primeros 7 colonos llegarán a Caleruega en septiembre. "Tenemos más gente interesada, pero tenemos un gran problema de falta de vivienda", insiste la técnica del área, Cristina Martínez.

Según explica el presidente de Sodebur, Carlos Gallo, el proyecto Repuebla tiene tres pilares básicos: “por un lado, trabajamos con FAE para llegar a las empresas y sensibilizarlas sobre las oportunidades que existen en el medio rural; Por otro lado, estamos conectados con la Universidad de Burgos para que los estudiantes vean que aquí también hay futuro, y la tercera pata es 'Arraigo', un proyecto que está acercando a muchas familias a un goteo constante. Villarcayo o Castrojeriz “Ayer conocí a una familia que se ha mudado de Bélgica a Oña y están encantados. Me contaron que antes de llegar al pueblo, en la gasolinera, se encontraron con un vecino y cuando vio que "tenían hijos, los invitó a la fiesta de cumpleaños de su hijo", cuenta.

El programa enfrenta uno de los principales desafíos, la falta de vivienda. "Arraigo tiene familias en casas nodriza porque no encuentran viviendas. Yo les diría a los vecinos que abran los brazos y si tienen una casa que no usan, la vendan o la alquilen porque al final una casa que no se utiliza acabará como muchos que estamos viendo, en la ruina. También es la mejor manera de garantizar el futuro de tu pueblo, que al final es lo que todos queremos ver en la oportunidad de vivir en el medio rural. "Trabajamos sobre todo con Perú y Cuba, donde tenemos un equipo trabajando allí", explica la técnico, Cristina Martínez, convencida de que estas personas que llegan con trabajo también cubren un vacío “porque aquí hay mucha dificultad para encontrar trabajadores".

Antes de movilizar a las 20.000 familias nacionales e internacionales que están interesadas en dar el salto al mundo rural y que se han inscrito en la página web de Arraigo, los ayuntamientos, de menos de 5.000 habitantes, tienen que dar el primer paso adhiriéndose al proyecto y poniendo a disposición, al menos, una vivienda habitable, ya sea de propiedad municipal o privada. Luego no hay que pagar nada, solo comprometerse a trabajar con el equipo del proyecto.

También hay requisitos para las familias y personas que quieren iniciar una nueva vida en un pueblo. Así, es imprescindible que tengan permiso de residencia, permiso de trabajo en España o ser ciudadano comunitario (UE). Además, deben disponer de un cierto colchón económico para sufragar los gastos derivados de la mudanza y establecerse en el municipio, ya que el Proyecto Arraigo en ningún caso contribuye económicamente al arraigo, aunque sí hay ayudas de la Diputación.

Por otro lado, la familia deberá empadronarse en el pueblo, inscribirse en el centro médico de la localidad y si tienen hijos menores, tendrán que acudir al colegio del municipio o de la comarca correspondiente. Finalmente, tendrán que presentar el Certificado de Antecedentes Penales o la Vida Laboral para facilitar el trabajo. "Proyecto Arraigo es un puente entre el mundo rural y las personas que viven en entornos urbanos y quieren realizar un cambio de vida. Nuestra misión consiste en acompañar y asesorar, por un lado, a personas y emprendedores que buscan ese cambio, y por otro lado, a ayuntamientos y otras entidades rurales en su estrategia de desarrollo atrayendo a nuevos pobladores y apoyando el bienestar de su pueblo o comarca", explica la técnico de la zona sur de Burgos, Cristina Martínez.

En Ribera del Duero ya se han apuntado Gumiel de Izán, Torresandino y Caleruega, pero la lista se ampliará pronto. "Se pueden apuntar todos los pueblos que quieran. Solo tienen que tener menos de 5.000 habitantes y tener una vivienda habitable disponible", anima.

Carlos Gallo, presidente de Sodebur y alcalde de Sargentes de la Lora.ÓSCAR CORCUERA

Prórroga

Aunque el programa, financiado al 80% por fondos europeos, expiraba el 2 de agosto, Sodebur va a solicitar una prórroga hasta marzo o abril del año que viene. "Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y que tardaremos años en reconducir la tendencia, pero esto funciona", argumenta el presidente de Sodebur mientras pone como ejemplo un pequeño pueblo de Zaragoza que ha logrado incrementar tanto su población que ha podido reabrir el colegio. "Tenemos que despertar el interés de los jóvenes porque en los pueblos hay oportunidades de trabajo y la vivienda es más barata", defiende.

Ayudas para la mudanza y para abrir o reabrir un negocio

La Diputación acaba de abrir, de la mano de Sodebur, una nueva convocatoria de ayudas para facilitar los gastos de mudanza y notaría de los nuevos pobladores a municipios de menos de 20.000 habitantes con una cuantía máxima por subvención de 5.000 euros. En total, la ayuda cuenta con un presupuesto de 175.000 euros. “El año pasado hubo más de 60 solicitudes”, detalla.

Trabajo, vida y futuro

Además para los ayuntamientos hay ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas municipales en alquiler y también hay microcréditos con 0% de interés para los ciudadanos que emprendan un negocio en el medio rural o se hagan cargo de un traspaso. "Es una pena porque el año pasado no cubrimos ni el 60% de las ayudas", asegura.

A día de hoy en la provincia hay al menos 50 negocios en traspaso, dos se encuentran localizados en pueblos de la Ribera, concretamente en Roa. "Uno es una empresa energética y otro es una charcutería”, termina convencido de que en los pueblos de la provincia de Burgos, “hay trabajo, vida y futuro".