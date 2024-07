Omar Montes y Bonnie Tyler llenarán las fiestas patronales de Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Omar Montes y sus temas 'La rubia remix', 'Alocao', 'Arena y Sal', 'La sevillana' y su último trabajo 'Lágrimas de un maleante' sonarán durante las fiestas patronales de Aranda de Duero que se celebrarán entre el 13 y el 22 de septiembre. Y es que, el exboxeador, cantante y personalidad mediática, quien ha participado en programas de televisión como Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano Vip y Supervivientes, protagonizará uno de los conciertos estelares.

El evento tendrá lugar el domingo 15 de septiembre y la entrada será gratuita. Y no eres el único. Al día siguiente, el programa crece a nivel internacional con otra propuesta de alto perfil: Bonnie Tyler y sus temas famosos como 'Total Eclipse of the Heart' o 'Holding Out For A Hero'. "Es una apuesta que me hace mucha ilusión", afirma el concejal de Festejos, José Antonio Fuertes, consciente de que no ha sido fácil. "Es el único concierto gratuito de toda la gira y se va a celebrar en Aranda", apunta.

Como novedad, este año el escenario cambia de ubicación y ambos conciertos se celebrarán en el aparcamiento del recinto ferial de Aranda de Duero, donde hasta ahora se ubicaban los feriantes y las barracas, que se trasladarán esta vez a la zona del Picón, donde Sonorama organiza su gran fiesta semanas antes. La medida, explica, se toma por seguridad y accesibilidad.

Actividades y conciertos locales en el parque de la Isla

Por otro lado, decidido a dejar huella y actualizar el programa del partido, el equipo de gobierno de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos dará especial peso al Parque de la Isla, una zona privilegiada que hasta ahora apenas ha sido utilizada, salvo para alguna actividad ocasional y la Fiesta de la Vendimia.

Según explicó el concejal responsable del área, José Antonio Fuertes, el Parque de la Isla se convertirá en un espacio cultural musical con diferentes actividades diurnas y nocturnas. Contará con conciertos en los que se dará prioridad a los grupos locales, actividades para toda la familia, vermuts, almuerzos populares y una zona de comida y bebida que se organizará a través de la asociación de hosteleros Asohar y que está abierta a todos los restaurantes que quieran participar.

En cuanto a Reina y Damas, que este año el Ayuntamiento amplía con una reina 'senior', el cupo ya está cubierto, aunque el plazo de inscripción sigue abierto esta semana. “Hasta el momento hemos recibido cuatro solicitudes, una para reina 'senior' y tres para el formato tradicional de reina y damas", detalla, recordando que esta semana también vence el plazo para la convocatoria para la realización del cartel de fiestas. “Hasta el momento se han presentado 40 trabajos”, afirmó.

Eurofestival

En estos momentos Aranda cuenta las horas para inaugurar la próxima semana el Eurofestival 2024, seis intensas jornadas que reunirán a más de 700 personas de 11 países.

Con epicentro en el Parque La Isla (junto a la Bajada del Molino), que funcionará como Eurovilla y punto de encuentro, la diversión está asegurada con competiciones mixtas de fútbol y atletismo, en el complejo Juan Carlos Higuero; de baloncesto, en el polideportivo de Chelva; petanca en el parque Príncipe de Asturias y vóley playa en la Virgen de las Viñas. Por la tarde, la cultura se apoderará de la plaza del Trigo con teatro de calle y bailes de salón, pero también habrá otras actividades como un concurso de cocina benéfico y conciertos para finalizar la noche en la Eurovilla, entre las 23.00 y las 14.00 horas: 00 a.m. La programación se completa con Eurofest Junior: juegos y actividades educativas para niños de entre 3 y 12 años.

Se trata de un proyecto organizado por las asociaciones Grupo 93 y la Asociación Juvenil Festival Europeo 2005, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Fundación Ibercaja, la Fundación Círculo Burgos y el patrocinio de Leche Pascual, Diario de la Ribera, GSK, Blasgón así como colaboradores y voluntarios.