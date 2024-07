Diputación deja sin ayudas a cuatro proyectos culturales de primer orden en la Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aún con el nudo en el estómago, las asociaciones culturales de Torregalindo, Peñaranda, Milagros y Baños de Valdearados buscan soluciones tras conocer que este año no podrán contar con la ayuda que siempre les brindó la Diputación Provincial de Burgos para sus espectáculos, todos ellos referentes en la Ribera del Duero. Y es que, aunque la administración provincial ha concedido ayudas a 31 proyectos, la limitación presupuestaria ha impedido llegar a todos ellos.

Desde la Diputación entienden el malestar. "Lo lamentamos como ellos, pero se han cumplido las bases. Por supuesto, la puerta de la Diputación siempre está abierta para que vean su expediente y lo expliquen, pero el dinero es finito y se han seguido criterios técnicos". afirma la diputada, Raquel Contreras, al tiempo que deja claro que "en los próximos presupuestos tendremos que tener todo esto en cuenta".

El argumento no convence a los municipios afectados. "Es un palo bastante grande", lamenta el presidente de la Asociación Conde Galindo, Daniel Calvo. En su caso, la Cabalgata de los Reyes Magos, con el Belén Viviente de Torregalindo, fue declarada Fiesta de Interés Cultural en 2022 y, aunque en los últimos años recibió ayudas de la Diputación que oscilaron entre los 10.000 y los 12.000 euros, este año el presupuesto será cero.

Aunque tengan algunos ahorros, las cuentas no podrán sostenerse por mucho tiempo. Los 240 socios aportan unos 4.300 euros al año vía cuota, a los que luego se suman los beneficios obtenidos de las rifas, tómbolas, el bar de verano y la venta de comida en la cabalgata, pero hasta llegar al presupuesto de 14.000 euros, la ayuda de la Diputación Provincial es decisiva. "Este año aguantaremos lo mejor que podamos con lo que tenemos ahorrado pero, sin ayuda, la Cabalgata no tendrá futuro y no podrá continuar a largo plazo, al menos con el formato actual que es el que se utilizó para conseguir la declaración", advierte molesto porque no tiene sentido declarar una fiesta de Interés Cultural si no hay un apoyo real por parte del Ayuntamiento.

Según explica, la administración provincial lanza cada año dos convocatorias de ayudas: una para grandes eventos y otra para proyectos más pequeños. "El problema es que si concurres a una no puedes acceder a la otra", subraya al recordar el verano cultural de Torregalindo, que corre a cargo de la asociación porque la ayuda de la Diputación está reservada a la Cabalgata de los Reyes Magos. . "Se llenan la boca con el mundo rural, pero luego la realidad es la que es", reprocha convencido de que el desarrollo de la España Vaciada no depende sólo del trabajo. "Si tienes trabajo pero luego no tienes nada que hacer, te vas.La cultura juega un papel fundamental en la supervivencia de los pueblos".

En su opinión, si había poco dinero, la Diputación debería haberlo distribuido mejor "y no concentrarlo en unos pocos".

La noticia ha caído en Milagros como un jarro de agua fría. "La verdad es que contábamos con esos 6.000 euros de la Diputación, no sé cómo lo vamos a encajar", admite la presidenta de la Asociación Cultural Milcampos, Susana Lanzas.

En sus 37 ediciones, el Verano Cultural de los Milagros se ha consolidado como uno de los programas más atractivos del periodo estival. En ello se esfuerzan cada año 300 colaboradores con un presupuesto de 35.000 euros para esta edició. “Tenemos tres grandes colaboradores: la cooperativa de San Antonio Abad, el Ayuntamiento y la Diputación que es la que más da, y luego contamos también con el apoyo de 66 empresas, que también ponen su granito de arena.

El anuncio llega tarde. "Generalmente sale antes . La verdad es que nos mata. Usaremos lo que teníamos ahorrado, pero es mucho dinero", lamenta sin olvidar otros contratiempos inesperados como que este año no podrán habilitar el bar que antes instalaban en un soportal. "Antes había dudas de si era privado o público, pero ahora se ha dicho que es privado y no nos dejan".

El Ayuntamiento aportará 6.000 euros

La buena noticia llega desde el Ayuntamiento, donde se va a hacer un esfuerzo para ampliar la aportación de los 4.000 que tenía de tope a 6.000 euros.

Lo cierto es que el pueblo vive, además, un momento especialmente complicado tras el anuncio de la puesta en marcha de una planta de biogás, un proyecto que tiene divididos a los vecinos y que podría afectar al desarrollo del programa cultural. “Nosotros somos una asociación cultural que está formada por 400 socios y cada uno piensa lo que quiera pensar, pero aquí no nos podemos posicionar. Nuestro único objetivo es hacer un verano cultural a la altura de Milagros y que no se pierda esta tradición que nos pone en el mapa cada año”, terminan con la esperanza de contar con los vecinos.

La escasez de presupuesto afecta del mismo modo a Baños de Valdearados y a su fiesta romana en honor al dios Baco, declarada también fiesta de Interés Turístico Regional, así como a la Noche de Velas de Peñaranda, otro de los eventos más esperados del verano en la Ribera del Duero.

Un reparto "desequilibrado"

Según explican desde la Asociación Cantamora, la Noche de Velas que se celebrará el 1 de agosto se enmarca dentro del verano cultural de Peñaranda, que está presupuestado en 25.000 euros, pero solo la organización de esta iluminación cuesta 17.000 euros. “Lamentamos que los esfuerzos del tejido asociativo se valoren con criterios totalmente subjetivos. Deberían ser medibles porque estamos ante un reparto desigual en términos de equilibrio territorial y se nota mucho en el sur”, lamentan desde el colectivo visiblemente desanimados.

Noche de las Velas en PeñarandaECB

Las ayudas beneficiarán a 31 proyectos entre los que se encuentran los juegos tradicionales de la asociación arandina La Tanguilla(2.635 euros), la asociación juvenil Rubirock de San Martín de Rubiales (9.000 euros) y la asociación Collalba de Cilleruelo de Abajo (7.000 euros).