Aranda presenta a su ‘reina y damas’ y como novedad, a la primera ‘reina senior’

Mujeres con carrera o trabajo y con ganas de vivir la experiencia. Así son la nueva reina y las damas de Aranda 2024, y como novedad, la primera reina ‘senior’. “Están emocionadas”, destaca el concejal responsable del área de Festejos en el Ayuntamiento, José Antonio Fuertes.

Según ha acordado el jurado, Alba del Val San Juan será la nueva reina 2024. Con 21 años, esta arandina estudia Educación Infantil en Soria. “Es algo que me hacía muchísima ilusión y estoy muy ilusionada”, asegura. En su caso, tiene algo de experiencia ya que en 2023 fue reina de la Peña El Cubillo. “Lo que más me gusta de las fiestas de Aranda es la ofrenda del sábado, después del cañonazo. Es un acto muy especial”. Como aspectos a mejorar, ella enfocaría los conciertos estelares “más a la juventud” y pondría alguna actividad más para ellos.

Alba es la nueva reina juvenilLoreto Velázquez

Fieles a la tradición, y tras elegir entre las 4 aspirantes, habrá dos damas: Silvia González Hernando, de 19 años, y Noelia Callo Arranz, de 21. La primera estudia administración en el ICEDE y es peñista en El Niño de La Capea. Lo que más le gusta de las fiestas es el cañonazo, la ofrenda de flores y la misa del domingo. “Yo echo de menos alguna actividad más para la juventud, pero en principio está todo perfecto”.

Silvia González ejercerá de dama de fiestas de ArandaLoreto Velázquez

Noelia Callo Arranz estudia, por su parte, Farmacia en Madrid. Según explica, se presentó por un impulso, animada por una amiga que va a ejercer a su vez de reina en la peña El Cubillo. “Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención; una prima mía fue dama de fiestas y yo pensaba, qué guay sería estar en esa posición y vivir esa experiencia que al final es única”.

A la hora de elegir, ella se decanta por el momento del himno del cañonazo, así como por la misa y la actuación de los paracaidistas. “Es espectacular, pero sobre todo me gusta porque es un momento de relax con las familias”.

Noelia es la nueva dama de las fiestas de Aranda y estudia FarmaciaLoreto Velázquez

Reina ‘senior’

Como novedad, el nuevo equipo de gobierno de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos ha incorporado a la corte la figura de una reina ‘senior’ que estará representada por Itziar Izaguirre Manglano, la actual directora de la clínica Vitaldent y única aspirante.

Con 39 años, ella lo tiene claro: “Siempre ha sido algo que me llamaba la atención; pero por casuísticas de la vida laboral y académica no tenía disponibilidad. Cuando hace poco, hablando con las compañeras de trabajo, busqué la fecha de las fiestas por si se habían retrasado, vi lo de la reina ‘senior’ y pensé: esto lo han hecho para mí; es mi momento”, relata. Aunque al principio no se lo contó a nadie, cuenta con todo el apoyo de su marido y sus hijos. “Están emocionados como yo”.

Imagen de la primera reina senior de ArandaLoreto Velázquez

Un cartel icónico

Este año el cartel llega firmado por un arandino, Jesús Manuel Fernández. Según explica el autor, aunque ha vivido mucho tiempo en Corea del Sur, lleva muchos años presentándose a este certamen. “Estoy muy orgulloso”, celebra este diseñador gráfico que ahora trabaja para Cecoga. A diferencia de diseños anteriores donde aparecían muchos elementos, este es un cartel más icónico en el que destaca la figura de una Virgen de las Viñas feliz con los monumentos más representativos. “He empleado colores vivos porque es lo que representa mejor a las fiestas de Aranda; que son sinónimo de alegría”, detalla.

Reinas y damas con el autor del cartel anunciadorLoreto Velázquez

Su enfoque ha destacado entre los 40 trabajos presentados. “Nos ha gustado el concepto icónico, el color y cómo representa la esencia de Aranda”, agradece el concejal.

El jurado, tanto para elegir la corte como el cartel anunciador, ha estado formado en esta ocasión por el concejal del área, José Antonio Fuertes; el fotógrafo, Paco Santamaría; un representante de las peñas; una técnico de la concejalía; y la reina saliente, María Pastor.

De cara al futuro, el Ayuntamiento mantendrá el formato actual, con la posibilidad de reina ‘senior’, y no descarta abrir la candidatura también a hombres, como ocurrió en el año 2000. Hay que recordar que, a día de hoy, no se puede porque no está contemplado en las bases de la convocatoria. “Es algo que se tendrá en cuenta”, señala el edil, sin olvidar tampoco la feria taurina o las vaquillas, que confía en recuperar pronto. “Es algo que echamos de menos todos, pero bueno, tenemos el empeño de solucionarlo y espero poder hacerlo en breve tiempo”.

Conscientes de las críticas de algunos colectivos, como la asociación feminista Ruperta Baraya, que consideran que es una tradición desfasada y machista, las participantes defienden su libertad de elección. “No lo comprendo, no hace nada malo, y es una manera de vivir las fiestas de tu pueblo de una forma diferente… Además se puede presentar todo el mundo; no hay que ser rubio, alto y con ojos azules”, subraya la reina ‘senior’, convencida de que “es una tradición que no se puede perder”.

La nueva corte representará a la juventud arandina tanto en las fiestas patronales como en la cabalgata de Navidad y en los carnavales. Para ello recibirán una compensación de unos 1.200 euros, cada una, para la compra de los vestidos, que deberán ponerse en los actos oficiales, y el pago de los almuerzos de los peñistas.