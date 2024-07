Aranda activa el retén de los bomberos a pesar de los reparos técnicos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Ya es oficial, tras más de tres años sin retén, el Ayuntamiento ha dado luz verde al acuerdo que el gobierno de Sentir Aranda ha cerrado con los bomberos de la ciudad. El debate plenario fue intenso y la oposición no dudó en recordar que el convenio cuenta con informes contradictorios y con el reparo expreso de Intervención, que levantó el propio alcalde, Antonio Linaje.

Finalmente la votación salió con los votos del gobierno, formado por los grupos Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos, y el único voto positivo del concejal socialista, Alberto Marcos, quien se desmarcó de la abstención de sus compañeros de partido al entender que aunque con la abstención hubiese valido, quería dejar claro la importante labor que juega el parque de bomberos, y el retén, en la seguridad ya que los bomberos ayudaron en su día a su familia cuando el fuego amenazó su casa. “Sin ellos hoy no tendría ni casa ni familia”.

Pese a la aprobación final, tanto Vox como PP y PSOE coincidieron en lamentar la actitud de prepotencia y oscurantismo del equipo de gobierno de Antonio Linaje. Además le recordaron que más que el retén, la solución definitiva depende de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que no terminan de aprobar. El concejal de Vox, Sergio Chagartegui, llegó a ofrecerle sus dos votos si lleva a votación ya la RPT anterior o incluso la de 2012. “No manoseen más la RPT, es la solución y no esto”, zanjó al argumentar su voto contrario el concejal del PP, José María Jimeno.