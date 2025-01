Reestructuración de Gobierno en Aranda. Entra Amaya Sanz y Belén Esteban asume el reto de Personal

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Con mucha tensión en el ambiente, el Pleno de Aranda ha oficializado hoy la baja como concejala de María de las Viñas Ortuño. En menos de cuatro minutos y sin leer el registro del acta de renuncia, el alcalde ha realizado el tramite ante una oposición que no entendía cómo no se ha esperado al pleno ordinario programado para la próxima semana. “Este pleno extraordinario ha costado a los ciudadanos 2.400 euros”, lamentaban desde el PSOE y VOX.

Media hora después, el alcalde, Antonio Linaje, presentaba al nuevo equipo de gobierno con la entrada de Amaya Sanz Cabestrero como nueva concejala. Ella asumirá las concejalías de Turismo y Comercio y Consumo, que hasta ahora coordinaban, Juan Manuel Martín y Belén Esteban, respectivamente. “Amaya es una persona enormemente preparada y enormemente comprometida”, destaca Linaje.

En la reestructuración, Belén Esteban gana peso político y compaginará sus labores como diputada y concejala de Deportes con la Concejalía de Personal, una de las más complicadas del Ayuntamiento.

Consciente de que tanto la Concejalía de Turismo como la de Personal “tienen grandes retos por delante”, el alcalde insiste en la importancia de ir todos a una.

Deseando superar la crisis de gobierno abierta con la marcha inesperada de María de las Viñas Ortuño, Antonio Linaje pasa página agradeciendo a su ya excompañera el trabajo realizado en materia de Personal. Según explica, Ortuño ha liderado “un cambio” en la Concejalía de Personal; “ha empezado a engrasar el mecanismo”, dando pasos en “cuestiones importantes” como la reactivación del diálogo con los sindicatos, “no solo de forma unidireccional, sino bidireccional”. Sin embargo, apostilla, este logro “no se hubiese conseguido sin la buena fe y sin liderazgo, no solamente de la concejala sino de todos los concejales que componen el equipo de gobierno”.

En el balance, Linaje extiende su satisfacción a otros éxitos como la aprobación del retén de bomberos, donde “tanto Ortuño como Juan Manuel Martín” afrontaron “duras negociaciones”. “Hoy podemos decir que Aranda es una ciudad más segura”.

Imagen de archivo de la exconcejala de Personal, María de las Viñas OrtuñoLoreto Velázquez

"No se trata de personas, sino de proyectos"

La nueva concejala de Turismo, Comercio y Consumo, Amaya Sanz Cabestrero, asume su cargo inspirada, asegura, por el trabajo que durante estos meses han realizado sus compañeros de Sentir Aranda. “Continuaré el camino con transparencia, compromiso y dedicación, siempre poniendo los intereses de los ciudadanos por delante”. “Tenemos retos importantes y trabajaré de la mano del equipo de gobierno e incluso con la oposición, escuchando siempre a la ciudadanía”. “La hoja de ruta sigue siendo la misma, sigue intacta. No se trata de personas, sino de proyectos y de servicio público hacia un municipio más próspero”.

Por su parte, Belén Esteban asume la Concejalía de Personal como “una decisión expresa de mis compañeros”, y aunque sabe que es un reto difícil de abordar, el punto de partida, sostiene, “no es el mismo”. “Se ha recuperado el diálogo y voy a poner todo lo que tengo para seguir en esta línea con los trabajadores y tener un clima de trabajo diferente en todas las áreas”. En su opinión, el primer paso para dar un mejor servicio a los ciudadanos es que los trabajadores tengan condiciones laborales dignas y “no a costa de la salud de los trabajadores y de esfuerzos extremos”. “Es una carga muy grande, sé lo que supone”.

Imagen del sillón vacío que correspondía a María de las Viñas OrtuñoLoreto Velázquez

"Tenemos el mejor equipo"

Nadie en el equipo quiere oír nada de crisis de gobierno. “No queremos hablar de crisis, sino de un cambio que no ha sido como nos hubiese gustado, pero los hechos son los que son, la maquinaria ha seguido rodando. Tenemos a las dos mejores en estos momentos que podríamos tener, y me atrevería decir el mejor equipo que ha habido nunca, Amaya y Belén, así que de crisis nada, vamos a seguir trabajando con más fuerza, si cabe, para que el Ayuntamiento siga mejorando”, zanja mientras envía un último mensaje a María de las Viñas. “Esperamos que con el tiempo se pueda ver todo con más perspectiva”.

Ni el alcalde ni los concejales de Hacienda y Deportes renunciarán a su cargo, como han pedido los grupos de la oposición. De hecho, le quitan importancia. “No es la primera vez ni será la última. Prácticamente cada semana piden la dimisión de alguno de nosotros”, ironiza el regidor. Belén Esteban va más allá y lamenta la actitud de unos partidos que olvidan sus propias crisis internas. “Nosotros nunca hemos entrado”, afea.

En el caso de que la oposición formalice su petición de una comisión investigadora por las presuntas irregularidades que denunció en su escrito de renuncia María de las Viñas Ortuño, “seguirá el trámite” estipulado por el reglamento municipal”. “No ha habido ninguna irregularidad por parte del equipo de gobierno”, garantiza Belén Esteban.

Con la remodelación, el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, ejercerá, además, de portavoz del equipo de gobierno mientras que Juan Manuel Martín Abad seguirá compatibilizando las tareas de Seguridad Ciudadana y Promoción con el cargo de primer teniente alcalde.

Varios ataques de ansiedad

Hay que recordar que María de las Viñas Ortuño era uno de los pilares del equipo de gobierno de Sentir Aranda. Coordinaba uno de los departamentos más delicados, Personal. Sin embargo, el 14 de enero dijo “basta” con un rotundo escrito de renuncia que ponía en entredicho al alcalde, Antonio Linaje, y a varios concejales, como el de Hacienda, Guillermo López Leal, y la de Deportes, Belén Esteban. Según explicaba, ha vivido “situaciones muy graves” que le han provocado varios ataques de ansiedad y alguna situación de “miedo”. “En el momento en que no haces lo que se te impone es cuando surgen los gritos, las faltas de respeto y las desautorizaciones ante funcionarios públicos”, lamentaba.

Desde Sentir Aranda primero enviaron un comunicado muy descafeinado que ni siquiera entraba en los motivos de la marcha. Sin embargo, tras darse a conocer la motivación de Ortuño, enviaron un segundo escrito dejando claro que su ya excompañera trabajaba de “manera unilateral, poco flexible y ajena a las necesidades planteadas por el resto del equipo”.