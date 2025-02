La Asociación Vecinos de Milagros dice ‘no’ al autobús de Five Bioenergy

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El servicio de autobús que anunció la empresa Five Bioenergy , con el respaldo del Ayuntamiento de Milagros, con el fin de facilitar el traslado de niños a los colegios de Aranda y mayores a los centros de salud, no cuenta con el visto bueno de la asociación Vecinos de Milagros, que tacha la iniciativa como un chantaje “para callarnos”. “No nos engañemos. Este es el mismo Ayuntamiento que ha ignorado la voz de sus vecinos y ha mirado hacia otro lado mientras esta empresa sigue adelante con su macroindustria contaminante. No queremos su autobús. Queremos que se marchen”, rechazan desde el colectivo.

Un favor envenenado

Según ellos, la empresa “intenta vender este gesto como una mejora para la comunidad, pero la realidad es que es un parche con el que pretenden maquillar su verdadero impacto: una planta que traerá emisiones altamente contaminantes, vertidos tóxicos en la tierra y el agua, y un daño irreversible. a nuestro entorno natural”. “¿De verdad creen que un autobús puede compensar el aumento del riesgo de enfermedades, la pérdida de calidad de vida y la destrucción de nuestra tierra? No necesitamos su falsa caridad”, zanjan.