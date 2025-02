Rubén Ramos, nuevo líder de CCOO en Aranda y la Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Cambios en el sindicato Comisiones Obreras, CCOO. Tras cuatro años como secretario comarcal en la Ribera, Rubén Moro cede el testigo a Ruben Ramos, al ser la única candidatura que se ha presentado en el congreso celebrado esta mañana en Aranda. Según explica el nuevo responsable, seguirá con la línea “continuísta”, siguiendo “el buen trabajo que han hecho los compañeros”.

Entre sus retos destaca el objetivo de ser un “sindicato 4.0.”, con la implantación del nuevo servicio Servicín, “que es el servidor que utilizamos para las asesorías sindicales”. Además, trabajará para dotar de nuevo de contenido una sede, que se ha visto mermada, asegura, por las crisis económicas y por los recortes que impuso VOX a su llegada al gobierno de la Junta de Castilla y León.

Según explica, el reto pasa por recuperar servicios que se han ido perdiendo, como el programa “continuado de formación, el centro Información a Trabajadores y Trabajadoras Extranjeras (CITE) y la persona que venía de Burgos dos días a la semana a hacer labores de asesoría sindical”. “Queremos volver a tener esos recursos, y por ello vamos a estar encima de nuestros responsables a nivel regional. Aranda de Duero se merece una sede de Comisiones Obreras a la altura de su industria, de su hostelería, de su industria agroalimentaria y de su turismo, que tanto empleos genera”, argumenta.

Con algo más de 1.550 afiliados, CCOO no esconde su preocupación por la falta de relevo generacional y las dificultades que tienen para conectar con los trabajadores más jóvenes. “El problema es que la gente joven, cuando empieza a trabajar ahora mismo, entra con contrataciones parciales, con una situación laboral bastante precaria, y eso dificulta mucho que la gente se plantee una afiliación a un sindicato. Igual que no se compran un piso porque no pueden pagar una hipoteca, pues tampoco asumen otro tipo de gastos, y, al final, la cuota del sindicato no es que sea una cuota alta ni mucho menos, pero es cierto que no deja de ser un gasto fijo al mes”, puntualiza, mientras hace un llamamiento: “Se da la paradoja de que cuanto más inestable es tu trabajo, más vas a necesitar estar afiliado y más vas a necesitar el asesoramiento del sindicato. Pero bueno, también estamos ahí trabajando con nuestros jóvenes, apoyándoles en lo que podemos”, subraya Rubén Moro.

Ruben Ramos junto a Ruben MoroLoreto Velázquez

Agradecido por el trato y la labor desarrollada, el secretario comarcal saliente insiste en la fuerza de un sindicato que, más allá de personas, “tiene clara cuál es su posición y sus reivindicaciones”. “Yo vuelvo a mi puesto de trabajo, aunque seguiré en el sindicato, pero en otras funciones”.