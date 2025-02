Virginia Martínez no entrega el acta de concejal del PP de Aranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La concejal del Ayuntamiento de Aranda Virginia Martínez no se da por expulsada del grupo popular el consistorio arandino porque dice que no ha recibido ninguna comunicación y añade que su labor cuando fue presidenta de la Arandina siempre se valoró «de forma positiva» en el PP. Unas funciones, afirma, que "han sido compatibles", para lo que convocó una asamblea general del club el 23 de mayo de 2023, donde "expuse a los socios que sería concejal del Partido Popular, y estos apoyaron por unanimidad mi continuación al frente del club".

A través de un comunicado, Martínez señala que el pasado miércoles se la convocó a una reunión por el presidente comarcal del PP, Alberto Rasero, a través de un mensaje por WhatsApp. Reunión a la que también acudió la portavoz municipal del PP, Cristina Valderas, y el concejal José María Jimeno.

Martínez dice que acudió a esa reunión pensando que «abordaríamos temas de interés del Ayuntamiento, puesto que Alberto Rasero no forma parte del Grupo Municipal, pero podría aportar ideas como presidente comarcal».

Allí, según Martínez, se le comunicó la expulsión del grupo municipal, de la que «llevo cinco escuchando en los medios sin que se me haya proporcionado ningún dato o argumento que lo respalde». En concreto, "Cristina Valderas me expuso que iban a presentar un escrito en el Ayuntamiento como Grupo Municipal, del que desconozco los términos".

Añade en el comunicado que "siempre he antepuesto mi responsabilidad y el interés general a cualquier otra cuestión. Es rotundamente falso que, en todo este tiempo, se me haya comunicado algo al respecto, salvo antes de ayer. La única mención previa fue en octubre, cuando Raquel González me preguntó por la celebración de una asamblea de la Arandina, un asunto que no guarda ninguna relación con mis funciones en el Grupo Municipal".

Incide en que "a día de hoy, sigo sin conocer los términos del escrito presentado, por lo que confío en que cualquier decisión que Cristina Valderas tome, responda siempre a criterios objetivos y democráticos".

Añade que "soy del Partido Popular por sus políticas y su forma de trabajar por el objetivo de querer dejar una ciudad mejor de la que se encontró en todas y cada una de los municipios y ciudades, pero tengo claro que los intereses generales del partido y de los ciudadanos están por encima de los pensamientos o creencias personales".

Martínez alude también a la polémica de los 190.000 euros de un contrato de patrocinio a la Arandina retenidos por el Ayuntamiento señala que «no se debe a ninguna razón atribuible a mi persona, ni existe razón alguna que impida realizar ese pago», ya que el contrato lo firmó Patricia delCura, presidenta del junta directiva del club y su represente legal.