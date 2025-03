Sindicatos y las plataformas por la Salud convocan a los ribereños a una manifestación por la Sanidad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Preocupados por la falta de médicos y una lista de espera que sigue sin dar tregua, CCOO, UGT y las plataformas por la Salud convocan a los arandinos y ribereños a participar en una manifestación que tendrá lugar el 15 de marzo en Valladolid. Para facilitar los traslados, el sindicato CCOO fletará un autobús. “Saldrá a las 9:30 horas frente a la gasolinera de la Avenida Castilla”, anima el nuevo portavoz de CCOO en la Ribera, Rubén Ramos.

Los que deseen ir en autobús deben inscribirse de forma previa en la sede del sindicato, llamar por teléfono o enviar un correo electrónico. El recorrido partirá a las 12.00 horas de la plaza Colón y finalizará en la Consejería de Sanidad.

Según explican, sobran los motivos para esta movilización regional. “Que hayan empezado las obras del nuevo hospital de Aranda no significa que se vayan a arreglar los problemas de Sanidad que tenemos en la comarca”, advierte, en alusión a la falta de profesionales médicos y de enfermería.

Para la representante de UGT, Sonia González Calvo, la fuga de profesionales es una consecuencia del retroceso “tras 40 años del gobierno del PP en la Junta de Castilla y León”. “La Junta quiere privatizar la Sanidad, quiere acabar con el sistema público de Sanidad”, censura.

González Calvo pone ejemplos: “¿Sabemos lo que cuesta la Sanidad? Cada noche de hospital cuesta 2.000 euros, cada consulta en un ambulatorio, más de 200; una prótesis de rodilla oscila entre los 8.000 y los 20.000 euros, y los tratamientos más costosos pueden superar los 135.000 euros. Díganme, ¿qué familia de clase trabajadora puede costear esto de su propio bolsillo?”, defiende.

La presidenta de la plataforma ribereña por la Sanidad, Sofía Plaza, responde, por su parte, a las declaraciones del consejero de Sanidad, quien esta semana aseguraba que la falta de profesionales no se soluciona con dinero. “Él sabe perfectamente lo que hay que hacer”, rechaza, con la mirada puesta no solo en incentivos económicos, sino en ir a la raíz del problema: eliminando los ‘numerus clausus’ para que cualquier persona que quiera estudiar medicina pueda acceder a la carrera”.

La portavoz lamenta la falta de oportunidades. “También debemos solucionar la situación de muchos médicos que han terminado su formación en Medicina, pero no pueden acceder a su especialización como médicos de familia porque no se ofrecen suficientes plazas”.

El problema, en su opinión, no es que falten médicos, sino que no se les de la opción de especializarse. “Y, sin embargo, estamos recurriendo a profesionales que tienen el título de médico, pero no la especialización adecuada. En Atención Primaria, se está permitiendo que médicos sin la formación requerida ejerzan como médicos de familia, cuando este puesto exige una formación específica, con su MIR y sus años de residencia”, cuestiona.

La plataforma defiende el principio de equidad para que la Sanidad llegue a todos los pueblos. “En Valladolid tienen de todo, pero aquí, en la Ribera, faltan médicos de familia y las urgencias están desbordadas. Los médicos se jubilan y no hay reemplazo, y los que siguen, trabajan al límite. Esto tiene que cambiar”.

La precariedad, advierte, también afecta al hospital Santos Reyes, donde no está cubierta la plantilla. “Mientras sigan existiendo hospitales con plantillas sobredimensionadas y médicos trabajando por encima de la plantilla orgánica, nosotros seguiremos en una situación de escasez. Y en esto, nos va la vida”, denuncia Sofía Plaza.