Sentir Aranda rechaza el proyecto de una macroincineradora regional de residuos

Tras conocer, por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, la intención de la Junta de Castilla y León de construir una macroincineradora regional de residuos que no se pueden reciclar, y que será única en la Comunidad, el equipo de gobierno de Sentir Aranda advierte: “Nosotros nos desmarcamos”, rechazan convencidos de que este proyecto vulnera la filosofía de la Ley 7/2022 de Residuos, porque, en lugar de favorecer el reciclaje, impone un mínimo de toneladas y, si un ayuntamiento no cumple, “tendrá que pagar más”. “Es decir, si reduces residuos, puedes encontrarte con que tengas que pagar más que el que no recicla”, advierte el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina.

En su opinión, este sistema, basado en “la rentabilidad económica”, generará “más contaminación” por el transporte, y acarreará un posible aumento de tasas municipales. “Este cambio afectará a todos los arandinos”, advierten, con la esperanza de contar con el apoyo de la oposición.

Tanto el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, como el portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López, exigen explicaciones al único portavoz que el Ayuntamiento de Aranda tiene en el Consorcio de Residuos: el concejal del Partido Popular, José María Jimeno. Y es que hay que recordar que, en lo que se conoce como la ‘primera pinza política’ de la presente legislatura, el PP y el PSOE pactaron repartirse en Aranda la representatividad que el Consistorio tiene en el Consorcio de Residuos y en la Ruta del Vino, algo que abrió una primera brecha con el gobierno de Sentir Aranda, que se quedó fuera.

Por el momento, el Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos (Conresbur), con el único voto en contra de la representante de Miranda de Ebro y dos abstenciones, ha votado a favor de iniciar el expediente de un convenio de colaboración que se plantea con un periodo de vigencia de 45 años. Sobre el papel, la incineradora producirá energía con los residuos no reciclables, pero hay muchas dudas. “La propuesta que hace la Junta al Consorcio tiene mucha letra pequeña y muchos cabos sueltos”, lamenta Carlos Medina.