Alcalde de Aranda: “Nos estamos dejando la piel pero jamás imaginé este bloqueo de la oposición”

La legislatura ha llegado a su ecuador en el Ayuntamiento de Aranda. El Gobierno de Sentir Aranda, con Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos, cumple dos años, y es tiempo de hacer balance. “Nos estamos dejando la piel”, asegura el alcalde, Antonio Linaje.

No lo oculta. “Tengo una sensación agridulce. Por una parte, estoy orgulloso del equipo que hemos formado y con el esfuerzo con el que cada día trabajamos para sacar adelante los proyectos, pero jamás imaginé que iba a haber este bloqueo por parte de los partidos de la oposición; y, desde luego, jamás pensé que iba a haber un pacto entre PSOE y PP, PP y Vox, y PSOE y Vox”.

Así se vio, asegura, en la primera semana de legislatura, cuando PP y PSOE se repartieron los cargos en los consejos de administración de los consorcios públicos. “Una de las consecuencias la vimos hace poco, cuando nos enteramos —casi por casualidad, porque el concejal del PP, José María Jimeno, no se dignó a llamarnos— de que toda la basura de Palencia iba a venir a Aranda”, reprocha.

La relación con los socios de gobierno es “excelente”. “Todos los concejales trabajamos en un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y solo puedo darles las gracias, porque es verdad que hay divergencias, como las hay dentro de mi agrupación, pero se habla y se busca la mejor solución, porque todos tenemos claro que lo importante es Aranda”.

Aranda, sede de Formación Permanente de la Universidad de Burgos

De cara a los dos años que quedan, el alcalde prioriza tres proyectos importantes: la ronda interna, “que tras años en el cajón, hemos iniciado el proceso administrativo con la contratación de la redacción del proyecto”; la ampliación del polígono Pradomarina, donde “hemos dado ya los primeros pasos para que se pueda atraer a grandes empresas, porque no hay terreno”, y el campus universitario. “Hoy (por ayer) he estado reunido en Burgos con el rector y vicerrector para que Aranda sea sede de Formación Permanente”, adelanta.

La firma de este protocolo abrirá la puerta a nuevas formaciones, más allá de los cursos de verano, los monográficos, la Universidad de la Experiencia y el anunciado Grado de Enfermería, que en principio está previsto para el año 2027. “Va a ser una oportunidad de futuro”, subraya, convencido de que este acuerdo ahorrará también mucha carga administrativa.

Y, aunque admite que el bloqueo constante es “desmoralizador” y es consciente de que la falta de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “nos tiene atados”, el alcalde defiende su gestión. “Vamos a una velocidad más lenta de lo que nos gustaría, pero desde luego no paramos en el empeño: hemos cambiado los parques infantiles, hemos plantado más de 350 árboles, nos hemos volcado en mejorar la oferta cultural y educativa, con ejemplos como el Castellanismo Joven o el Día de Europa; estamos trabajando en el futuro campus universitario, hemos ampliado la programación escénica y estamos invirtiendo en nuevas tecnologías para que los trámites que los ciudadanos tienen que hacer con el Ayuntamiento sean mucho más ágiles de lo que son. Porque hasta ahora se había dado el paso a la transición digital, pero en el Ayuntamiento no había ordenadores actualizados ni medios”.

En el ámbito turístico, añade, se están incorporando motivos escultóricos que refuercen el título de Aranda, ciudad europea del Vino, y han realizado mejoras tanto en el proyecto de los Jardines de Don Diego como en el futuro centro de recepción de visitantes. “También hemos avanzado con el Puerto Seco. Hemos superado los trámites administrativos y ahora estamos terminando los urbanísticos para que, en unos meses, puedan entrar ya las máquinas”, señala, sin olvidar las piscinas cubiertas, la rehabilitación del centro de día San Juan, y mejoras en los polideportivos. “Estamos trabajando también en proyectos para el arreglo de muchas calles, como la plaza Príncipe de España del barrio de Sinovas o la calle Soria, y todo enfocado a una ciudad más verde, con más árboles, más fuentes; una ciudad más accesible y también más sensible con los animales; una ciudad para todos, y en este camino confío en contar con la oposición”.

Por ello, lanza un último mensaje: “No hemos tirado la toalla. Aunque ahora sea como darse cabezazos contra el muro, mantenemos el compromiso de seguir dándonos cabezazos hasta que se mueva o se rompa ese muro de bloqueo que no beneficia en nada a los ciudadanos”.

Cristina Valderas es la portavoz del Partido Popular en Aranda de DueroLoreto Velázquez

PP: “La responsabilidad les ha venido grande”

La portavoz del Partido Popular, Cristina Valderas, anima al alcalde, Antonio Linaje, a reflexionar. “Presentaron un proyecto ilusionante pero se está convirtiendo en todo lo contrario”, advierte.

Su valoración es de mínimos. “No tienen proyecto de ciudad, no hay nada nuevo e incluso les está costando sacar adelante lo que le dejamos preparado y en marcha”, lamenta.

Aunque admite que el reparto de cargos en los consejos de administración de los consorcios “fue un acuerdo puntual con el PSOE”, a principios de la legislatura, niega con rotundidad que haya un pacto de oposición ni con el PSOE ni con Vox. “Hemos tendido la mano al gobierno muchas veces pero su bloqueo al PP es total. Nosotros nunca hemos puesto líneas rojas pero, por lo menos por nuestra parte, si quieren podemos llegar a acuerdos, porque hay muchísimos puntos de encuentro, pero para eso hay que querer dialogar y falta transparencia, diálogo y capacidad de negociación”.

En su opinión, la responsabilidad “les ha venido grande”. “Hacen oposición de la oposición, cuando lo que tienen que hacer es liderar y gobernar, aspirando no solo a un acuerdo de mínimos; deberían aspirar a lograr los 21”, señala convencida de que Sentir Aranda peca de “un excesivo afán de protagonismo”. “Parece que están en continua campaña electoral”.

“Solo hay que ver la ciudad”, continua. “Que se dejen ya de excusas y se pongan a resolver, porque al final los principales perjudicados son los ciudadanos”, apremia mientras pone como ejemplo: las calles, o proyectos que se licitan tarde como las piscinas de verano o el Área de Regeneración Urbana (ARU) del barrio de Santa Catalina.

Ildefonso Sanz con Ana LozanoLoreto Velázquez

PSOE: “La parálisis es absoluta”

El portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz, lo tiene claro: “En Aranda, la parálisis es absoluta”. “No se ha avanzado nada, no hay ni un solo proyecto nuevo. Todo lo que se ha hecho es de la herencia recibida, de la que tanto se quejan”. En su opinión, el gobierno de Sentir Aranda peca de “falta de diálogo y transparencia”. “No están a la altura”, censura.

Según él, el cuatripartito formado por Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos actúa como si tuviese mayoría, como se ha visto “en los presupuestos, donde no ha aceptado ninguna de las enmiendas de la oposición”, “pero está en minoría”. “Si el gobierno hubiese mostrado una mínima predisposición al diálogo, los presupuestos podrían haberse aprobado en la vía ordinaria y se habrían incorporado refuerzos importantes en áreas clave, como en Promoción y en el parque de bomberos”.

El portavoz socialista critica, en este sentido, el protagonismo mediático de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) “que debería trabajarse de forma interna y seria”. “Mientras se focaliza el debate en la RPT, se está dejando de hablar de cuestiones fundamentales, como el estado de abandono de parques y jardines, la situación del cementerio, la inseguridad en barrios como Santa Catalina o la Plaza de Santiago, o la Ronda Interna. Utilizan la RPT como cortina de humo”.

Pese a todo, el portavoz del PSOE tiende la mano a Sentir Aranda. “A día de hoy no hay puentes porque el alcalde los está dinamitando, pero aquí seguiremos esperando. Todavía hay tiempo para reconducir y hacer cosas por Aranda, pero para ello es preciso que se centren y se alejen un poco de todo ese ruido que provocan en redes sociales o cuando animan a los ciudadanos a ir a los plenos a insultar a concejales”.

Sergio Chagartegui con Iñaki Sicilia Loreto Velázquez

Vox: “No han asumido el rol de gobernar en minoría”

Desde Vox, el portavoz Sergio Chagartegui insiste en la falta de proyecto. “Creo que Aranda necesitaba un cambio, pero Sentir Aranda no ha sido la respuesta: tengo la sensación de que creyeron que iba a ser más fácil, pero no han asumido el rol de gobernar en minoría. Necesitan apoyos y, para eso, hay que negociar, escuchar y no imponer”.

Sobre la mesa, asignaturas pendientes. “Hay grandes contratos que tienen problemas o están en continuidad, como Parques y Jardines o la Terminal de Transportes, cuando Asebutra tiene un proyecto muy interesante, pero solo hay que dar una vuelta por Aranda para ver cómo está todo: parques, fuentes, polígonos. Hay un abandono total”.

En su opinión, el mantra del gobierno acusando a la oposición de ‘bloqueo’ es solo una estrategia para esconder “su falta de capacidad y de trabajo”. “En estos dos años no hemos visto ni un solo proyecto nuevo, más allá de las propias liberaciones”, rechaza.

La falta de capacidad de negociación se observa, asegura, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Cuando llegaron, estaba prácticamente hecha, pero le han dado una vuelta completa y, además, han decidido negociar primero con la mesa sindical, cuando antes se negocia a nivel político y nosotros representamos a los trabajadores municipales, pero también a los 33.000 ciudadanos”.

No entra a debatir la actualización salarial, pero sí un organigrama “que ha diseñado el equipo de gobierno” y que “hay que negociar; algo que no se ha hecho hasta ahora con la oposición”. “Tenemos que ver cómo se va a incrementar la plantilla y por qué”.

La formación verde no esconde su preocupación por el encaje económico. “Solo con la actualización nos ponemos en un millón de euros al año, pero si incrementamos las 87 plazas y no se hace de forma progresiva, podríamos llegar a los 4,5 millones de euros”, subraya, sin descartar la posibilidad de modificaciones puntuales de la RPT de 2012 en casos como refuerzos en áreas especialmente sensibles, como Intervención, Tesorería o Contratación.

Por su parte, termina, seguirán abiertos al diálogo. “Nosotros apoyaremos todo lo que creamos bueno para Aranda”.