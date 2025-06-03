El PP asegura que Palencia ya no envía residuos urbanos a Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque el convenio entre los consorcios provinciales de Burgos y Palencia preveía una duración inicial de tres meses, con posibilidad de una única prórroga por otros tres, "desde el 28 de mayo el CTR de Aranda ya no recibe residuos palentinos". Así lo asegura el representante del Ayuntamiento en el Consorcio de Residuos, el concejal del Partido Popular, José María Jimeno.

Según explica, el envío de residuos comenzó a principios de mayo como respuesta a la situación crítica que sufría Palencia por la falta de espacio en su propio vertedero. En datos, entre el 9 y el 27 de mayo entraron en el centro arandino 907 toneladas de residuos procedentes de Palencia, de las que 615 correspondían a diversas mancomunidades y 292 al Ayuntamiento de la capital palentina.

De cara al futuro próximo Jimeno no prevé nuevos envíos a no ser que el CTR palentino vuelva a presentar problemas.

Consciente de las muchas críticas que ha despertado estos envíos en Aranda, el concejal del PP recuerda que el centro fue construido en suelo cedido por el Ayuntamiento de Aranda a la Junta de Castilla y León, que se encargó de su financiación. En febrero de 2008, la instalación fue entregada al Consorcio de Burgos, que desde entonces gestiona, mantiene y conserva el complejo. “Por lo tanto, queda claro que no son instalaciones municipales, sino del Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, reitera.

Hay que recordar que José María Jimeno representa al Ayuntamiento de Aranda en el Consorcio de Residuos por un pacto que selló con el PSOE en la primera semana de la legislatura de Sentir Aranda. Los partidos de la oposición se repartían así la representatividad que el Consistorio tiene en el Consorcio de Residuos y en la Ruta del Vino.