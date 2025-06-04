“Nadie entiende el empeño del alcalde de La Aguilera con la depuradora”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Depuradora sí, depuradora no. El debate está servido en la pedanía de La Aguilera. Mientras el alcalde, Luciano Burgos, tiene muy claro que es la solución, para el único concejal de la oposición, Esteban Herrero Calvo, y muchos vecinos que ya se han movilizado, el proyecto está “sobredimensionado”. “La verdad es que no entendemos el empeño del alcalde, cuando no es una infraestructura obligada para la pedanía y supone un verdadero desafío económico para el pueblo”, rechaza.

Las cuentas “no salen”. Según explica, el proyecto actual necesita, solo para la construcción, 1,5 millones de euros, de los que el 30% lo financiaría el Somacyl y el resto, La Aguilera. “Luego hay que sumar el mantenimiento, entre 20.000 y 40.000 euros anuales. Es un despropósito. Es totalmente inasumible”, zanja, mientras pone como ejemplo a Burgo de Osma. “La depuradora planteada es para un municipio dos veces el Burgo de Osma, que tiene 5.300 habitantes. Nosotros no llegamos ni de lejos a los 100”.

En su opinión, el alcalde "solo busca beneficiar a las monjas de la comunidad Iesu Communio", porque “son votos con los que cuenta el PP”. “Son las únicas que de verdad están obligadas a tener una depuradora, porque tienen una fábrica de galletas y, al no estar conectadas al colector principal, es obligatorio. De esta forma, si lo hace el pueblo, ellas se lo ahorran”, argumenta.

No está solo. Según explica, la mayoría del pueblo piensa como él. “Cuando nos enteramos por el Pleno de Aranda —porque nadie se enteró por el alcalde— que Luciano había presentado una solicitud para poner en marcha el proyecto de una depuradora en La Aguilera, muchos vecinos se han posicionado. Y no porque estemos en contra de una depuradora, sino por el proceso oscurantista y sobredimensionado que quiere imponernos”.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, insiste en que, a día de hoy, no hay un convenio firmado con el Somacyl y, por tanto, ninguna partida asignada para el pago de la depuradora. “En su día se aprobó en el Pleno, pero como luego llegó el propio alcalde pedáneo y pidió que se paralizara, y vemos que se ha abierto un debate, vamos a esperar a ver qué se decide”, subraya.

La polémica se extiende a los 300.000 euros que reclama el alcalde pedáneo a Aranda, en concepto de los tributos que el Ayuntamiento de Aranda ha recaudado en nombre de La Aguilera en los últimos dos años. Aunque Luciano Burgos asegura que no se ha abonado, el concejal de Hacienda, Guillermo López, puntualiza: “El problema está en el cálculo”. “Como no hay un convenio que defina las competencias de La Aguilera, normalmente se hace con un cálculo que realiza Intervención, pero lo lógico es que se haga un convenio y, en este sentido, el alcalde Antonio Linaje sé que ya le ha pasado una propuesta de borrador”.

Según explica el concejal pedáneo, Esteban Herrero, la Entidad Local Menor de La Aguilera pertenece al municipio de Aranda de Duero desde 1978, pero nunca ha habido un convenio regulador. “Antes de que llegase Luciano a alcalde, hace veinte años, se funcionaba de palabra y no había nunca problemas. La Aguilera tenía muchísimas competencias, pero desde que está Luciano ha ido transfiriendo, sobre todo en los últimos años, todas las competencias a Aranda”, lamenta, mientras pone como ejemplo “las palomillas de la luz que tiene Iberdrola enganchadas a las viviendas”. “Antes se cobraba un canon a la compañía eléctrica y, con eso, se pagaban muchas cosas, y lo mismo ha ocurrido con las basuras y con las obras. Ahora todo lo gestiona Aranda”.

“La Aguilera ganaría si se independizase de Aranda”

Esteban, que es concejal independiente de la España Vaciada, no tiene la menor duda: “La Aguilera ganaría si se independizase de Aranda”. “Es verdad que uno de los requisitos es tener 4.000 vecinos, pero también se podría hacer con un acuerdo entre Aranda y La Aguilera, si el Senado lo permite. Así podríamos crecer como pueblo, acudir a las ayudas que Diputación da a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a los planes provinciales. Para nosotros, estar dentro de Aranda es una limitación. Solo hay que ver las cuentas a final de año. Aquí no hay remanentes, todo lo que no podemos invertir en el ejercicio revierte de forma íntegra a Aranda. No hay manera de ahorrar, y así está todo”.

Esteban compara La Aguilera con Quintana del Pidio. “Es más pequeño que nosotros, pero no tiene nada que ver. Da gusto verlo. Está súper cuidado, tiene calles, farolas, el saneamiento... Aquí no hay de nada, porque, como lleva diciendo años el alcalde, nunca hay dinero, tampoco durante los 12 años en los que gobernó en Aranda el Partido Popular”, recuerda.