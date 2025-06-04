¿Quieres ser Reina o Dama de las Fiestas de Aranda?

Las reinas y las damas con el autor del cartel anunciador de las Fiestas de Aranda 2024Loreto Velázquez

El Ayuntamiento de Aranda de Duero acaba de abrir el proceso de selección para elegir a la Reina y Damas juveniles, así como la Reina Senior, de las próximas fiestas patronales de septiembre. El plazo de inscripción estará operativo hasta el 4 de julio.

Según recogen las bases, podrán optar al título de Reina o Dama Juvenil las mujeres que, al inicio de las fiestas, tengan entre 18 y 29 años, mientras que para la categoría de Reina Senior se exige haber cumplido los 30. En ambos casos, las candidatas deberán contar al menos con el título de Graduado en ESO o un ciclo de Grado Medio, estar empadronadas en el municipio —o demostrar una vinculación significativa con el mismo—, y carecer de antecedentes penales.

Condiciones

No podrán presentarse aquellas aspirantes que hayan sido premiadas en anteriores ediciones, salvo en el caso de quienes opten al título de Reina Senior. La participación es completamente voluntaria, pero las seleccionadas deberán comprometerse a asistir a los actos festivos en los que se requiera su presencia, incluidos eventos del año siguiente como la Cabalgata de Reyes, el desfile de Carnaval o el Pregón de 2026.

Las elegidas recibirán una ayuda económica de 1.200 euros que servirá para sufragar los gastos que acarrea la participación, como vestuario o peluquería. Para recibir el importe, deberán presentar antes del 31 de marzo de 2026 una memoria justificativa detallando las actividades realizadas y los gastos efectuados, así como acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las interesadas deben presentar su solicitud de forma presencial en el registro municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.arandadeduero.es), adjuntando la documentación requerida: formulario de inscripción, fotografía reciente y copia del DNI.

Se valorará la simpatía, la elegancia y el conocimiento de las tradiciones

La elección final correrá a cargo de un jurado compuesto por el concejal de Festejos, personal municipal de las áreas de Festejos y Juventud, la Reina de las Fiestas 2024 y representantes del ámbito social y cultural arandino. En las entrevistas se valorarán aspectos como la simpatía, la elegancia, la buena presencia, el saber estar y el conocimiento de la localidad y sus tradiciones.