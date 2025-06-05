Tres nuevos detenidos por robar (tres veces) un total de 9.000 botellas de vino en una bodega de la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos, en el marco de la operación 'Rezervare', ha procedido a la detención, en una segunda fase, de tres nuevas personas y a la investigación de una cuarta con edades comprendidas entre los 33 y los 48 años -todos ellos con residencia en la Comunidad de Madrid-, por su pertenencia a un grupo delictivo dedicado al robo con fuerza de mercancías de alto valor.

Estas nuevas actuaciones derivan del análisis de la documentación, objetos y material incautado durante la entrada y registro practicada el pasado 6 de marzo, en el domicilio de una de las primeras personas detenidas, donde también se encontró un rifle simulado, varias armas blancas de grandes dimensiones y cocaína, así como útiles para el pesaje y dosificación.

En la primera fase de la operación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, fueron arrestadas tres personas e investigadas otras dos como integrantes de un grupo muy activo -que actuaba de manera organizada y coordinada-, por su presunta participación en tres robos con fuerza cometidos en una misma bodega de la Ribera del Duero, de donde se sustrajeron más de 9.100 botellas de vino con denominación de origen.

La Guardia Civil ha logrado recuperar parte de la mercancía robadaGuardia Civil

En el curso de la investigación, se lograron recuperar 3.052 botellas de vino, que fueron entregadas al propietario de la bodega ribereña. Paralelamente, se aprehendieron numerosas cajas de ropa de marca aún embalada y 1.260 botellas de whisky, cuya procedencia era en aquel momento desconocida. Sin embargo, las pesquisas posteriores han permitido vincular estas botellas de licor intervenidas durante la primera fase de la Operación, con una denuncia presentada en Valencia, en la que se relataba la sustracción parcial de la carga contenida en 61 contenedores ferroviarios, que se encontraban en una terminal logística de ADIF, ocurrida el pasado febrero.

Gracias a esta conexión, se ha podido devolver la mercancía sustraída a sus legítimos propietarios y, a su vez, ampliar el alcance de la investigación sobre el grupo criminal con la identificación, localización y detención e investigación de cuatro nuevos integrantes del grupo ya desarticulado semanas atrás.

Los nuevos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero (Burgos), que dirige la causa. La Guardia Civil continúa trabajando en el esclarecimiento total de los hechos y en la localización del resto de la mercancía sustraída.