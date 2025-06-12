La UBU orienta a los alumnos de FP de Aranda sobre salidas profesionales en la Enseñanza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos ha organizado en el Instituto del Centro de Estudios Didácticos Experimentales (I.C.E.D.E.) en Aranda de Duero, la charla ‘Orientación para Formación Profesional y las salidas profesionales en el ámbito de la docencia’. Se trata de una actividad promovida en el marco del Curso de Formación Pedagógica y Didáctica de la UBU, y ha corrido a cargo de la profesora y coordinadora de Trabajo Fin de Estudios, María Pineda.

El objetivo es claro: ofrecer al alumnado del curso de FP Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería información y orientación sobre las distintas salidas laborales vinculadas al ejercicio de la docencia en distintos niveles educativos.

Durante la charla se abordaron así temas como los itinerarios formativos dentro de la FP, los perfiles profesionales más demandados en el sistema educativo y los procesos de acceso a la función docente, especialmente en el ámbito de la formación profesional.