Inteligencia Artificial, Radioterapia, Hostelería, Jardinería... Los centros de FP de Aranda piden nuevos grados formativos

Enfocados en el próximo curso, los cuatro centros especializados en Formación Profesional de Aranda han solicitado ya sus propuestas para 2026.

Tras implantar el año pasado una nueva línea del Grado Medio de Auxiliar de Enfermería, que ahora imparte en horario de mañana y de tarde, el centro de estudios ICEDE va a solicitar a la Consejería de Educación que amplíe la oferta con dos cursos que considera imprescindibles: el Grado Medio de Servicios Comerciales y otra línea más del Grado Básico de Cocina y Restauración. “La hostelería de Aranda está teniendo muchos problemas, necesita trabajadores cualificados con urgencia”, defiende el jefe de estudios, Aser Calleja.

La situación, asegura, es preocupante. “Ya estamos viendo cierres de restaurantes por falta de personal, ajustes de horarios… hay que hacer algo y rápido”, advierte, con la mirada puesta en “intentar implantar el Grado Medio de Cocina y Hostelería”. “Es un proyecto a medio plazo que tenemos sobre la mesa, porque el sector lo está pidiendo a gritos, pero la inversión previa a su posible implantación es muy grande”.

Si bien su puesta en marcha mitigaría el problema de la falta de mano de obra cualificada, el proceso es complejo. “La autorización presenta un problema: antes de conseguir que la Consejería de Educación concierte la nueva formación, tenemos que costear las instalaciones, y hablamos de un importe que puede superar los 50.000 euros entre la adecuación de una cocina profesional y el equipamiento”.

El jefe de estudios de ICEDE analiza la crisis actual: “Camareros, cocineros… No es un trabajo fácil: muchas horas, poca conciliación y, en muchos casos, el sueldo no refleja el esfuerzo, pero tampoco podemos olvidar las antiguas faltas de respeto de comensales adaptadas ahora a nuevos formatos digitales: si no se obtiene el 100% del restaurante, la reseña negativa en Internet es una vía de acceso demasiado fácil”, lamenta, convencido de que la profesión solo resurgirá si, “la ponemos entre todos los usuarios en valor”.

Con 51 años de historia, ICEDE completa su formación, a día de hoy, con el Grado Básico de Servicios Comerciales y el de Servicios Administrativos. De cara al futuro, el jefe de estudios confía en poder ampliar la oferta con el citado Grado Medio de Hostelería y con algún grado relacionado con Farmacia y Parafarmacia. “Estamos siempre muy al día para dar respuesta formativa a las demandas de las empresas dentro del sector servicios”., concluye

Imagen de la jornada de puertas abiertas del CIFP Santa CatalinaLoreto Velázquez

CIFP Santa Catalina

Las novedades se extienden al Centro Integrado de Formación Profesional Santa Catalina, donde ayer se celebró una jornada de puertas abiertas para las empresas de Aranda y la Ribera. “Es una manera de dar a conocer nuestra oferta formativa, la nueva regulación de formación en empresas y de que vean las instalaciones”, resume la directora, Noelia Gutiez Roman.

En su caso, en el presente curso 2024-2025 han innovado con el ansiado Grado Superior de Transporte y Logística, otra de las grandes carencias laborales de la zona. “Hace mucha falta”, afirma. Por el momento, no han cubierto las 30 plazas, pero esperan hacerlo en la segunda edición.

En la actualidad, el centro público ofrece cinco familias profesionales: Electricidad y Electrónica; Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Comercio y Marketing, y actividades físico-deportivas. “Para el curso que viene, hemos solicitado poder impartir un grado especializado en Inteligencia Artificial y Big Data, porque las empresas nos lo están pidiendo y no hay nada parecido en la zona”, avanza, a sabiendas de que este tipo de programa se enfoca principalmente en titulados en Grado Superior de Formación Profesional. “Es como el máster que tenemos de Robótica colaborativa”.

Un perfil que ha cambiado

Si echamos la vista atrás, el CIFP Santa Catalina fue el primero en ofrecer este tipo de alternativas formativas de FP. “Empezamos siendo la Sindical y, poco a poco, nos hemos consolidado como un referente”, subraya, convencida de que, en estos años, la Formación Profesional ha avanzado muchísimo. “Antes se enfocaba a personas que no querían seguir estudiando o hacer una carrera, pero ahora el perfil es muy diferente: vemos desde jóvenes que se quieren incorporar de manera rápida al mundo laboral hasta universitarios y profesionales que buscan actualizarse o abrir una nueva oportunidad de trabajo”.

En su opinión, lo mejor de estos grados es la parte práctica, tanto en el aula como en las empresas. “Desde el primer curso, tienen contacto con el ámbito empresarial. De hecho, las empresas participan en parte de la formación y funciona. En datos, el 73% de los alumnos salen con trabajo y con empleos de calidad”.

Empecinado

En el IES Juan Martín El Empecinado el trabajo también es continuo. Según explica su director, Emilio Polvorinos,actualmente tienen grados Básicos en Fabricación y Montaje, grados Medios en Electromecánica de Vehículos, y de Mantenimiento Electromecánico, “que se los rifan cuando salen”; y en Grado Superior, Mecatrónica Industrial y el de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, “que sacamos este año la primera promoción”. “Ahora estamos con las prácticas y aunque por nuestra trayectoria siempre hemos trabajado con el entorno industrial queremos abrir esta formación también a las bodegas”.

Para el año que viene, el centro va a solicitar un Grado Básico de Jardinería y Adornos Florales. “Está dirigido a todo tipo de personas pero especialmente a mujeres del medio rural, que, por formación, no tienen mucha alternativa o personas con algún grado de discapacidad o que quieran trabajar en el campo, porque es muy completo”, anima.

San Gabriel

La cuarta pata de la FP en Aranda se encuentra en La Aguilera, con San Gabriel Ciudad de la Educación. El Grado Medio de Movilidad Segura y Sostenible, con versión online y presencial, celebrará este año su primera promoción, una alternativa que abre las puertas a asesores de movilidad o profesores de autoescuela, donde también hay mucho déficit.

San Gabriel, además, innovó en 2023 con el Grado Superior de Automoción y Robótica Industrial, pero también tienen éxito otras de sus propuestas, como Soldadura y Calderería, Mecánica, Electromecánica o el Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos, el de Vitivinicultura y el Grado Básico de Panadería y Pastelería. “De cara al próximo curso, hemos pedido impartir, también en online, Robótica Industrial y concertar los que ya teníamos autorizados, de Radioterapia y Dosimetría”, detalla la jefa de estudios, Yasmina Martínez.