Baños de Valdearados acoge el III Festival de Danzas de Paloteo el 28 de junio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Baños de Valdearados acogerá el III Festival de Danzas de Paloteo el próximo sábado, 28 de junio, organizado por la asociación cultural Dios Baco. Las actuaciones tendrán lugar en la plaza La Salceda de la localidad a las 19.00 horas y acudirán tres grupos de danzas. En esta ocasión, será el grupo de danzantes del municipio anfitrión, Baños de Valdearados, y dos de Valladolid: el grupo de Nava de Rey y el de Villafrades de Campos.

Asimismo, como novedad este año, esta iniciativa se completa con la exposición de fotografías titulada ‘Danzantes de Baños ayer y hoy’, que podrá contemplarse durante todo el fin de semana (sábado y domingo) en esta misma plaza, y que hace un recorrido de los danzantes de Baños de Valdearados a lo largo de los años.

Festival de Danzas de PaloteoL.V.

Los orígenes de estas danzas no se pueden datar en una fecha exacta, pero la asociación cultural los vincula a la misma aparición de la localidad, en los siglos XIV o XV. “Estas danzas estuvieron perdidas durante muchos años y gracias al empeño de algunos vecinos de la localidad se empezaron a recuperar”, destacan.

El primer documento gráfico se remonta al año 1929. En la imagen, un grupo de danzantes posaba junto con las modistas en las puertas de la ermita del Santo Cristo. En los años 80 llegó su auge, participando en diversos concursos como el del año 1981 cuando lograron el primer puesto en los bailes de la Diputación de Burgos.

En el año 1982 destacó su actuación en el XI Festival Internacional de Bailes Tradicionales de Burgos y el segundo puesto de bailes de la Diputación de Burgos. Sin embargo la falta de relevo generacional condenó a esta tradición al olvido hasta que unos vecinos decidieron ponerla de nuevo en valor en el año 2009.