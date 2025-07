El Ayuntamiento de Aranda abona el contrato de patrocinio con la Arandina C.F. pero reprocha presiones de la directiva a trabajadores municipales

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda ha efectuado el pago del compromiso que adquirió con la Arandina club de fútbol para la celebración del histórico partido contra el Real Madrid. Sin embargo, la cifra es inferior a los 190.000 euros acordados. ¿El motivo? El embargo impuesto por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por las deudas del club. Según informa el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Aranda, Guillermo López Leal, tras descontar las retenciones se ha entregado a la Arandina 143.000 euros.

No hay más deudas pendientes con el club. Aunque la directiva actual aseguró en asamblea que el Ayuntamiento adeudaba al club 253.000 euros, el concejal aclara: “es falso”. “No hay ninguna obligación más de pago. Los 63.000 euros adicionales que aparecen en su presupuesto como deuda del Ayuntamiento no existen”, zanja.

Desde el equipo de gobierno de Antonio Linaje no esconden su malestar por las presiones que los trabajadores municipales han recibido tanto del presidente actual de la Arandina como la expresidenta, la todavía concejala del Partido Popular, Virginia Martínez. Según detallan, durante las últimas semanas se han producido visitas reiteradas con el fin de presionar a los técnicos municipales para que agilizasen el pago. “Esto genera un agravio comparativo con el resto de ciudadanos, que no tienen ese acceso a instancias municipales y no lo vamos a permitir”, advierte la concejala de Personal y Deportes, Belén Esteban.

En este mismo sentido se pronuncia el titular de Hacienda, Guillermo López. “Las personas que tienen un determinado poder en distintas instancias no deben utilizarlo para influir en el trabajo de los funcionarios. No lo voy a permitir como concejal”, reitera indignado también porque personas de la directiva han facilitado sus teléfonos personales a los acreedores del club, para que exigiesen también el pago. “No es de recibo”, censuran.

Por otro lado, los portavoces municipales desmienten las declaraciones de la directiva de la Arandina, echando en falta a la información. “Como parte interesada tienen acceso al expediente desde diciembre de 2023”, corta.

En el aire la subvención de 2025

Ambos concejales confían en que este pago permita a la Arandina regularizar su situación económica, y abonar las deudas pendientes con jugadores y proveedores. “Siempre hemos dicho que el contrato se iba a pagar. Lo que no podíamos garantizar era el plazo, y menos aún sabiendo que había deudas con Hacienda y Seguridad Social que han requerido gestiones complejas”, finaliza Esteban miemtras deja claro: si el club no regulariza sus deudas con la administración no podrá recibir subvenciones del Ayuntamiento este año.