Guzmán reabre el hotel-bar del Palacio con la esperanza de recuperar el agua potable en breve

Actualizado:

Novedades en el pequeño pueblo de Guzmán. Tras una remodelación, el Palacio reabre sus puertas con un hotel de siete habitaciones, de las cuales dos son suite, y una cafetería, que en un futuro se completará con un comedor restaurante. Detrás de este nuevo proyecto está Nuria Leal, la presidenta de la asociación de hosteleros de Aranda y la Ribera, y propietaria también del hotel restaurante Las Baronas de Santa Cruz de la Salceda.

El alcalde de Guzmán, Luis Miguel Rodríguez García, no esconde su satisfacción. “Creo que iniciamos una nueva y próspera etapa”, señala, consciente de que la rehabilitación ha supuesto un esfuerzo inversor que hay que hacer frente. “Hemos tenido que pedir un préstamo de 50.000 euros”, asegura.

Entrados en detalle, la remodelación se ha centrado en la cocina, el alumbrado y las habitaciones. “Hemos ampliado el número de 5 a 7, convirtiendo un salón que no se utilizaba en dos habitaciones y ha quedado muy bien”.

Para su puesta en marcha, el hotel busca trabajadores, tanto personal de cocina como camareros. “No es fácil de encontrar, pero no perdemos la esperanza”, anima el alcalde, Luis Miguel Rodríguez, sin olvidar su principal preocupación: el agua.

Imagen de la cafetería del hotel del Palacio de GuzmánL.V.

Adiós nitritos, vuelve el agua potable

Según explica, el municipio lleva sin agua potable para consumo desde el mes de noviembre de 2024, por contaminación de nitritos. “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, hemos suprimido uno de los tres manantiales, porque es el que este invierno dio 65 miligramos por litro, cuando el tope ahora está en 50 mg/L; hemos cambiado la bomba, actualizado el pozo, y ahora, según la última analítica, estamos entre 45 y 50 mg/L, por lo que entiendo que Sanidad nos dará el visto bueno en breve, pero ha sido un quebradero de cabeza y no hemos tenido ayudas de ningún tipo por parte de la administración; solo exigencias y prisas”.

En su opinión, la Consejería debería trabajar en resolver el problema en la raíz: controlando los abonos que se echan en el campo. “Nos han amenazado hasta con abrirnos un expediente, pero hemos ido todo lo rápido que podíamos, pero los análisis tardan como veinte días, y el que tenía que venir a arreglarnos la bomba y el pozo, lo mismo. Desgraciadamente no todo es inmediato”, señala agradecido, eso sí, a todos los vecinos que han colaborado.

Por el momento, en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Guzmán ha invertido en mejorar la calidad del agua más de 42.000 euros. “Hace cuatro años gastamos 40.000 en un filtro de cloruros en el pozo, y ahora hemos invertido otros 2.000”.

Iglesia de GuzmánLoreto Velázquez

Problema de cornisas en la Iglesia BIC

Con un presupuesto que no supera los 120.000 euros, la lista de deseos se alarga. “Tenemos un problema serio en la Iglesia de San Juan Bautista, donde tenemos que reparar las cornisas con urgencia. Hace tres años estuvimos a punto de cerrar con Patrimonio un proyecto de restauración de la torre y las cornisas, que estaba valorado en unos 250.000 euros, pero hubo elecciones y se frenó todo, y desde entonces no sabemos a qué puerta debemos llamar, porque Cultura dice que depende de Patrimonio y Patrimonio que de Cultura... el Arzobispado tampoco parece dispuesto, y entre unos y otros, la casa sin barrer”, lamenta, con pena, porque es una iglesia de 1607 que lleva desde los años 90 declarada Bien de Interés Cultural. “Hace tres años aprobaron 150.000 euros para todos los BIC, pero en 2024 aún no se habían recibido, y ahora no tenemos ninguna garantía de que llegue”.

Nueva campaña de excavación en la torre

La buena noticia llega con la torre del castillo, que ayer empezó una nueva campaña de excavaciones, la quinta, gracias a los arqueólogos de la Universidad Rey Juan Carlos. “Estarán quince días”, señala el alcalde, decidido a hacer una ruta turística por el pueblo. “La idea es abrir al menos un par de horas la Iglesia, para que nuestro vecino Agustín, que es el voluntario del programa ‘Te Enseño Mi Pueblo’ de Adri Ribera, pueda completar la visita”.

Agustín es voluntario en Guzmán de la iniciativa Te Enseño mi PuebloL.V.

Novedad del verano: la I Recreación del origen de Guzmán

La oferta turística de Guzmán se refuerza este verano con la primera Recreación Histórica sobre el origen de Guzmán, en plena Reconquista, que organizará la Asociación Amigos de Guzmán el 16 de agosto a las 18.00 horas. La entrada es gratuita. “Los arqueólogos nos han explicado cómo vivían, cómo vestían, y aunque empezó siendo algo pequeño, se ha apuntado muchísima gente. ¡Somos casi cien!”, anima uno de los organizadores, Agustín de la Cal, el voluntario de Guzmán en el proyecto ‘Te Enseño mi Pueblo’ de la asociación ADRI Ribera. “Tienen mucho éxito”, agradece.

A la hora de vestir a los 100 voluntarios de la recreación histórica, no ha sido fácil. “Una buena parte la hemos hecho en el pueblo, pero como se apuntaba cada vez más gente, llamamos a San Martín de Rubiales, que hace años hacía una recreación histórica de Carlos V, y a Torregalingo, por su Belén Viviente de Navidad, y nos han ayudado muchísimo. Da gusto tener pueblos vecinos tan solidarios”, agradece, convencido de que, si funciona, la recreación se repetirá cada año. “Hemos hecho armas artesanales para el enfrentamiento entre los cristianos y los moros”, termina.