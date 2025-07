El tren llegará a Sonorama Ribera en 2026 y será un tren musical, "vip", “icónico” y “muy divertido”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras dos años de intensas negociaciones entre el Ayuntamiento de Aranda y Art de Troya con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el tren llegará por fin a Sonorama en el año 2026. Según explica el promotor del festival, Javier Ajenjo, los billetes se podrán comprar junto con las entradas en diciembre. “Es el objetivo”, asegura.

No será un tren normal: será un viaje “icónico, musical, absolutamente VIP y muy divertido”. A este respeto habrá vagones patrocinados para un viaje “histórico” y “sentimental”.

Aunque los permisos de ADIF se han conseguido hace escasas semanas, el Ayuntamiento y la organización del festival han decidido esperar al año que viene, para garantizar que ese primer tren cuelgue el cartel de ‘no hay billetes’. “Estamos seguros de que en diciembre las 350 plazas van a volar”, confía convencido de que este primer tren no solo debe servir para conectar el Sonorama si no como punta de lanza a un servicio ferroviario de viajeros que tiene que tener la continuidad que necesita “una ciudad viva como Aranda”. “Tenemos una ciudad privilegiada, pero si las cosas no se cuidan, se apagan”, advierte.

En este empeño, Art de Troya va de la mano del alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y un ayuntamiento que considera el tren “una prioridad”. Según argumentan el alcalde y el concejal de Movilidad, Juan Manuel Martín Abad, el tren es sinónimo de progreso para una ciudad que es el tercer núcleo industrial de Castilla y León y que está situada en una situación estratégica, y puede ser un revulsivo para el turismo sostenible pero también “para atraer y retener talento”.

El alcalde defiende tanto el servicio ferroviario de viajeros como de mercancías. “Nos parece del todo descabellado que la conexión con Madrid se plantee desde Vitoria. Nosotros desde luego, desde el Ayuntamiento, seguiremos apostando por la reapertura del ferrocarril en su conexión con Madrid”.

La empresa encargada de este primer viaje de pasajeros a Sonorama será Alsa, que se ha comprometido a realizar el plan de autoprotección que exige ADIF para activar el acceso de viajeros a la estación ferroviaria arandina. También ha realizado un estudio de mercado que ratifica la viabilidad de un proyecto que Aranda quiere extender a otros eventos multitudinarios como la cata de los ‘Mil siempre aciertan’ de los Premios Envero, la Fiesta de la Vendimia o la Semana Santa.

El tren, que cuenta con el respaldo de la asociación empresarial Asemar, saldrá en agosto de 2026 de Bilbao y Burgos, y aunque en principio habrá uno de llegada y otro de salida, cuando finalice el festival, no se descarta fletar trenes diarios de ida y vuelta para conectar con Burgos mientras dure el Sonorama.