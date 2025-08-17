Jarocho corta una oreja en la tarde grande de Roa

Los dos toreros burgaleses en el callejón de la plaza de Roa de Duero.ECB

La feria taurina de Roa de Duero alcanzó su punto culminante con la corrida más esperada, en la que por primera vez coincidieron en un mismo cartel los dos toreros burgaleses de alternativa: Morenito de Aranda y Jarocho. Junto a ellos, completaba la terna Javier Cortés, un torero de clase que dio empaque a un festejo que cerraba el ciclo tras la corrida de rejones y la novillada sin picadores celebradas en jornadas anteriores.

El ambiente en la plaza este domingo respondió a la expectación generada, aunque la tarde quedó condicionada por el mal uso de los aceros. Pese a ello, Cortés y Jarocho lograron cortar una oreja cada uno, firmando pasajes de clasicismo y temple. Morenito, con una actuación también de gran calidad, se marchó de vacío por culpa de la espada.

La corrida de Buenavista resultó muy desigual de comportamiento y, en conjunto, acusó tendencia al mansedumbre. El mejor toro fue el segundo de la tarde, que permitió el lucimiento de Javier Cortés. Su faena, cargada de torería y profundidad, reunió mano baja, despaciosidad y trazo largo en muletazos de gran sabor. Estocó de manera contraria y el toro tardó en doblar, lo que no impidió que paseara un trofeo con petición de la segunda.

Cortés paseó un trofeo con petición de la segunda oreja.ECB

En su segundo turno, Cortés se mostró inspirado ante un toro descompuesto. Supo templar en los terrenos precisos y dejó muletazos de gran poso, aunque la tardanza con el descabello tras una estocada le dejó en una ovación con saludos.

Morenito abrió plaza ante un toro manejable al que toreó con gran suavidad de capote y firmó una faena de naturalidad, precisión y elegancia. La espada, sin embargo, borró lo logrado. Con el cuarto, un ejemplar con más intención que entrega, el arandino volvió a mostrar su toreo de calidad, pero otra vez el acero le impidió tocar pelo. Saludó una ovación desde el tercio.

Jarocho paseó una oreja del tercero, tras imponer su concepto a un animal agarrado al piso y sin clase. Su paciencia y capacidad le permitieron empujar la embestida y rematar con una buena estocada. En el sexto, un manso que se rajó pronto, apenas pudo justificarse con solvencia, andando en torero y con suficiencia para saludar otra ovación.

Jarocho saluda a los tendidos con la oreja cortada a su primer toro.ECB

La corrida dejó pasajes de notable interés en manos de los tres espadas, aunque la irregularidad del encierro y la falta de acierto con la espada privaron de mayor éxito a un festejo que puso el punto y final a la feria de Roa, aunque el ciclo se completa hoy lunes con un Gran Prix.