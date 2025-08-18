Una mujer sufre un accidente en Lerma tras atropellar a un corzo
El suceso ha ocurrido en la carretera Santa Cecilia N622, en el kilómetro 50
Los bomberos voluntarios de Roa han atendido a las 5.40 horas a una mujer que había sufrido un accidente al atropellar a un corzo en la carretera Santa Cecilia, a su paso por Lerma.
Hasta allí se desplazó también una ambulancia. La conductora ha sido trasladada al hospital de Burgos HUBU con pronóstico reservado.