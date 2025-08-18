El Correo de Burgos

Una mujer sufre un accidente en Lerma tras atropellar a un corzo

El suceso ha ocurrido en la carretera Santa Cecilia  N622, en el kilómetro 50

Imagen del corzo atropellado en LermaBomberos de Roa

Loreto Velázquez
Aranda

Los bomberos voluntarios de Roa han atendido a las 5.40 horas a una mujer que había sufrido un accidente al atropellar a un corzo en la carretera Santa Cecilia, a su paso por Lerma. 

Los bomberos de Roa atendieron a la conductoraBomberos de Roa

Hasta allí se desplazó también una ambulancia. La conductora ha sido trasladada al hospital de Burgos HUBU con pronóstico reservado. 

