Agreden al teniente alcalde de Roa

El teniente alcalde de Roa se recupera de las heridas sufridas por el puñetazo que le propinó un hombre, vecino del pueblo. Según explican fuentes municipales, el agresor circulaba de forma temeraria, en plena madrugada, por una calle muy transitada. Cuando la víctima le hizo un gesto para que redujese la velocidad, el conductor paró el vehículo y, sin pensárselo dos veces, le dio un puñetazo que le dejó en el suelo y con una herida considerable en la cabeza.

Tras pasar por el hospital donde precisó puntos de sutura, el teniente alcalde ha presentado la correspondiente denuncia.