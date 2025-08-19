Planes de verano. Moradillo de Roa te invita a descubrir la aldea Hobbit ribereña

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo ribereño de Moradillo de Roa se convertirá este fin de semana en la aldea Hobbit, un plan pensado para toda la familia.

La aventura comienza el viernes a las 19.00 horas con ‘El Señor de los vinos' y los guardianes de la comarca de Tolkien, una visita teatralizada protagonizada por los personajes más entrañables del Hobbit en la que no faltarán la magia y las leyendas.

Como las plazas con limitadas, para participar es necesario inscribirse de forma previa en el teléfono 625 635 291. La entrada de adultos tiene un precio de 10 euros y la de los niños, 5 euros.