Un ukelele de Izal, guitarras firmadas por Arde Bogotá... Comienza la subasta solidaria Sonorama Ribera por la DANA

Sonorama Ribera ha puesto en marcha una subasta solidaria bajo el lema ‘Contigo suena mejor’, con la que busca recaudar dinero para las personas afectadas por el devastador paso de la DANA. La subasta incluye un lote de instrumentos musicales firmados por diferentes artistas y bandas, y todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias torrenciales del 29 de octubre.

El lote incluye 29 instrumentos musicales, guitarras y ukeleles, firmados por artistas y bandas como Arde Bogotá, Rozalén, Dani Martín, Zahara, Ginebras, Surpersubmarina, Leiva, Dani Fernández, Fermín Muguruza, y muchos más que se han sumado generosamente a esta iniciativa del festival de Aranda de Duero (Burgos), informa Ical.

Para participar solo es necesario entrar en el siguiente enlace www.sonoramaribera.com/subasta/, y cada puja comienza con 150 euros.

En otoño de 2024, la meteorología extrema en distintas zonas de España desató una gran tragedia, con familias que perdieron sus hogares, negocios y bienes materiales, y comarcas severamente dañadas. Sonorama Ribera, festival con un fuerte compromiso social y perfil solidario, ha colaborado durante los pasados meses con diversas iniciativas para ayudar a las personas afectadas. "Este año, vosotros sois el alma de Sonorama Ribera. Queremos que sintáis que no estáis solos", señaló el director del festival, Javier Ajenjo, proclamando así a las personas afectadas como cabezas de cartel de la 28 edición.

La organización recuerda que la música no solo se escucha: también abraza y reconstruye. Por eso invitan a todo el mundo a participar desde hoy, a difundir la iniciativa y a sumar esfuerzos en favor de quienes lo necesitan.