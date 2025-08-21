El himno de Aranda vuelve a sonar en la Torre del Reloj tras cuatro años de silencio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha puesto en marcha de nuevo el carillón de la Torre del Reloj, que llevaba inactivo desde que un rayo dañó su mecanismo hace cuatro años. Para celebrarlo, el alcalde, Antonio Linaje, junto al concejal de Festejos, Educación, Cultura y Hermanamientos, José Antonio Fuertes, y otros ediles del equipo de gobierno, y vecinos, han escuchado el himno de la Virgen de las Viñas de Aranda en campanadas. Según explican, desde hoy sonará todos los días a las 12.00 y a las 20.00 horas.

El artífice del arreglo es Antonio Cano, un prestigioso relojero que se encarga de relojes tan emblemáticos como el de la Catedral de Burgos, el Papamoscas, que a cada hora abre su boca y mueve su brazo derecho para accionar el badajo de la campana, y el de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria.

Estaba muy deteriorado

Según explica, el mecanismo arandino estaba muy deteriorado. Compuesto por seis campanitas, se creó en 1971, cuando se instaló el reloj y las campanas, fundidas por el maestro Carlos Perea. Sin embargo, daba muchos problemas, que se agravaron con la caída de un rayo, que quemó prácticamente todas las bobinas del reloj. “Ha habido que repararlo todo”, detalla el experto.

Junto al himno de la Virgen de las Viñas, el reloj cuenta con dos melodías navideñas: Noche de Paz y Feliz Navidad. “Ya no tiene que dar ningún problema, será un reloj exacto”, garantiza el relojero.

Según explica el concejal José Antonio Fuertes, el seguro se ha hecho cargo de parte del arreglo. Para el alcalde, Antonio Linaje, este reloj refleja su compromiso con la conservación y el patrimonio. “Es un reloj precioso, es un gran patrimonio el que tenemos aquí, en la Torre del Ayuntamiento, que muy pocas ciudades, muy pocos pueblos y ciudades, tienen y que teníamos, lógicamente, la obligación de conservar”, defiende.