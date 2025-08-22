Comienza la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero y así va a afectar al tráfico de Aranda (el domingo)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con nueve ediciones a sus espaldas, las cinco últimas reconocidas como prueba UCI, la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero se ha convertido en un referente internacional de las pruebas de su categoría, con una importante presencia de equipos foráneos, y en un trampolín hacia el ciclismo profesional.

La ermita de la Virgen de las Viñas sirvió ayer de escenario para una presentación que contó con varios concejales de la Corporación, los dos equipos locales del pelotón, Artepref y Recambios Callejo, así como representantes de muchos de los conjuntos que participarán y el comité técnico.

La presente edición comienza de forma práctica hoy y se desarrollará hasta el 24 de agosto. En total participan 29 equipos de una decena de países como España, Bélgica, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Suecia y Portugal. De los 174 corredores, muchos persiguen el salto al ciclismo profesional, emulando lo que hicieron antes Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Antonio Morgado (UAE Team Emirates) o Sente Sentjens (Alpecin-Deceuninck), ganadores en las convocatorias de 2019, 2022 y 2024, respectivamente, Andrew ‘AJ’ August (INEOS Grenadiers) o Mario Aparicio, ciclista arandino que este año va a La Vuelta con el Burgos Burpellet BH.

El director de la ronda, Amancio del Castillo, no esconde su entusiasmo. “La Vuelta ha ido creciendo y haciéndose grande poco a poco y ahora vemos como cada año tenemos que dejar fuera a equipos que quieren venir. Y no solo de España, también de fuera de nuestras fronteras”.

Tres días, tres rutas

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Aranda contempla tres rutas: la de dios Baco, entre Sotillo de la Ribera y Baños de Valdearados, hoy 22 de agosto; Nacimiento del río Duero, entre Langa de Duero y Laguna Negra (23 de agosto) y Aranda Ciudad Subterránea, entre Pedrosa de Duero y Aranda (24 de agosto).

Vuelta Internacional Junior Ribera del DueroAyuntamiento de Aranda

Clasificados

El primer clasificado de la General Individual será distinguido con el maillot color vino Ribera del Duero que le acredita como ganador de la Vuelta Ribera del Duero. Junto a él, habrá reconocimientos para el ganador del Premio de la Montaña, que se hará con el maillot blanco con lunares rojos, el Mejor Corredor Junior de Primer Año, reconocido con el maillot blanco, el Premio de Metas Volantes, con el maillot azul, el Premio Sprints Especiales, a que le corresponde el maillot rojo y, por último, el Mejor Corredor de Castilla y León, que recibirá el maillot granate y gris.

Cortes de tráfico el domingo en Aranda

Con motivo de la llegada de la 3ª etapa a Aranda, el domingo habrá restricciones tanto de aparcamiento como de cortes de circulación.

Según informa el ayuntamiento, no se podrá estacionar desde las 23.30 horas del sábado, 23 de agosto, hasta la entrega de premios del domingo en los siguientes puntos:

• La vía de servicio paralela de la Avda. de Castilla (números impares) en dirección al centro de la ciudad de Aranda, desde el nº69 hasta el colegio Fernán González.

• En la calle San Lázaro desde Glorieta Rosales hasta el cruce con calle Las Francesas, incluida la plaza de la Hispanidad.

• En la calle Las Francesas, desde el lateral de la Avenida Castilla hasta el cruce con calle Júpiter.

Se limita además la circulación en los siguientes puntos el día 24/08/2025:

• La Avenida Castilla desde la Rotonda de la Harinera hasta el colegio Dominicas, media hora antes de la llegada de la prueba deportiva, y hasta una hora después de la entrega de premios. “La llegada de la etapa a Aranda está prevista el día 24/08/2025 entre las 12:46 a 12:59 del mediodía”, señalan.

Cambios en el autobús de la piscina

El servicio de autobuses que sube a las piscinas de La Calabaza se verá afectado el domingo en su recorrido de las 12:00 y las 14:30 anulándose las paradas de los números 67, 53 y 14 de la Avenida Castilla. “Se acorta el recorrido desde la parada de la Calle Duero, pasando directamente hacia la calle Postas”, subrayan sin olvidar el recorrido del regreso que se verá alterado en la salida de la Calabaza de las 12.35 horas.