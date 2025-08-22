Aranda, Baños, Fuentespina, Tubilla, Vadocondes y Villanueva se despiden de las ayudas del PERTE del agua

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No ha habido suerte. Aranda de Duero no contará con la ayuda económica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (MITECO) para poner en marcha el proyecto Perte del Agua.

Aunque el Ayuntamiento aspiraba a acceder a estas ayudas que llegan de fondos europeos, la solicitud ha sido denegada. ¿El motivo? La escasez de fondos.

Hay que recordar que no es un proyecto exclusivo de Aranda. Estaban agrupados también los municipios de Baños de Valdearados, Fuentespina, Tubilla del Lago, Vadocondes y Villanueva de Gumiel. “No ha podido ser, pese a ser un proyecto muy valorado entre mucha competencia de proyectos presentados”, lamenta el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, al recordar que el primero ha obtenido 89 puntos y “nuestra propuesta de municipios agrupados ha sido de 69”. “El aprobado eran 50 puntos, así que era un proyecto bueno, pero los había mejores, especialmente porque son proyectos que ya son estables y son mejoras mientras que lo nuestro era una propuesta que empezaba de ‘cero’”.

El proyecto ribereño estaba presupuestado para Aranda en 1.353.303 euros de los cuales el ayuntamiento aportaba 354.696 euros y la subvención completaba el resto con 998.606 euros.

Su puesta en marcha hubiese supuesto la actuación y redacción de planes de gestión de la red de aguas; la instalación de componentes para digitalizar el abastecimiento y el saneamiento y la adquisición de las herramientas informáticas de control y gestión necesarias para controlar la digitalización. Además, implicaba una actuación conjunta con el resto de municipios, para instalar una red de sensores que controlen los nitratos en cada localidad. “Desde el Ayuntamiento de Aranda y la unión de los municipios agrupados se considera seguir trabajando en la modernización de las redes de agua con proyectos más modestos como la detección de nitratos o la digitalización”, insisten.