karra Elejalde será el nuevo embajador de la Fiesta de la Vendimia 2025

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

La Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero contará este año con dos aliados de excepción: Karra Elejalde, que será nombrado nuevo Embajador y Emilio Gutiérrez, que será distinguido como Ribereño del año.

En su octava edición, la gran fiesta de la denominación de origen tendrá lugar en Aranda de Duero del 3 al 6 de septiembre con un programa cargado de música, espectáculos, catas y actividades para todos los públicos.

Dos grandes referentes de la cultura española

Karra Elejalde, ganador de dos premios Goya y conocido por películas como ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Mientras dure la guerra’, se ha consolidado como uno de los intérpretes más queridos y respetados del cine español. "Con un estilo cercano y auténtico, encarna los valores de compromiso, esfuerzo y excelencia que caracterizan a la Ribera del Duero”, destacan desde el Consejo Regulador al recordar que Elejalde ya tuvo contacto con la Ribera del Duero, cuando en la 67º edición de SEMINCI recibió su peso en vino de bodegas de la DO. En total recibió cien botellas de tinto, blanco y rosado.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, Premio Nacional de Teatro y miembro de una de las sagas interpretativas más emblemáticas de España, recibirá el reconocimiento como Ribereño del año. Su prestigiosa carrera en teatro, cine y televisión le ha convertido en una de las grandes voces de la interpretación española. “Recibir este nombramiento es un privilegio. Siempre he sentido una profunda conexión con Castilla y León, y poder representar a Ribera del Duero como Ribereño del año es motivo de orgullo. Estos vinos son parte de nuestra identidad cultural y de nuestra forma de compartir la vida”, señala Gutiérrez Caba.

En palabras de Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero: “Nos enorgullece contar este año con Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba como representantes de nuestra Denominación y de esta gran cita. Son dos figuras que simbolizan talento, autenticidad y compromiso, valores que compartimos en Ribera del Duero. Su presencia dará aún más relevancia a esta fiesta que une cultura, tradición y vino, y que proyecta nuestra tierra al mundo”.

Un evento para todos los públicos y dos artistas clave

La Gran Fiesta de la Vendimia 2025 contará, como cada año, con una amplia programación que incluirá el tradicional pisado de la uva, degustaciones de vino, actividades familiares, espectáculos y conciertos, así como catas y experiencias en torno a los vinos de la D.O. Ribera del Duero. De la música, ya lo anunció el Consejo Regulador, se encargarán dos grandes: Santiago Auserón y Luis Cepeda.