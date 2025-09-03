Así es la primera Biblioteca Rural Verde de Castilla y León (y está en un pequeño pueblo de Burgos)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El sábado, 6 de septiembre, el Ayuntamiento de Guzmán anima a los vecinos y ribereños a participar en la inauguración oficial de la Biblioteca Verde de San Quinces, un espacio cultural único en Castilla y León que “une patrimonio, naturaleza y sostenibilidad”.

La jornada tendrá lugar en la emblemática fuente de San Quinces, recientemente rehabilitada, donde se ubica la nueva Biblioteca. El programa comenzará a las 13:00 horas con un recital de poesía al aire libre, seguido de un vermú musical.

Interior de la biblioteca Verde de GuzmánGuzmán

Al mediodía, se ofrecerá una comida popular por 12 euros/comensal, en la que se podrá elegir entre paella vegetariana y fideuá de marisco, todo dentro de un menú que incluye bebida, pan y postre. Por la tarde, la fiesta continuará con juegos populares para todas las edades. Para participar en la comida hay que reservar de forma previa.

Según explican, la Biblioteca Verde de San Quinces nace como un proyecto pionero en la provincia, un espacio de acceso público, abierto 24 horas, que combina el préstamo e intercambio de libros con un banco de semillas autóctonas. “Con esta biblioteca, recuperamos un lugar histórico del pueblo y lo transformamos en un espacio de encuentro que une tradición y futuro”, celebra el alcalde, Luis Miguel Rodríguez.