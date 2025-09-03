Expectación ante una vendimia marcada por el Mildiu y el granizo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No ha sido un año fácil. Tras las lluvias y el granizo, la amenaza del Mildiu ha tenido a los viticultores más que nunca en el campo. Hoy la Ribera del Duero ultima los preparativos para comenzar la vendimia en las próximas semanas.

Según explica la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, la principal amenaza este año ha sido el Mildiu, una enfermedad fúngica que afecta a las hojas, ocasionando, en los casos más graves, el secamiento de bayas. “Lo hemos estado analizando, pero la incidencia real se verá cuando se recoja la uva”, señala con la esperanza de tener una buena vendimia y una buena cosecha.