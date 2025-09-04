El PSOE Aranda exige paralizar la instalación de luces de fiestas hasta que sean seguras

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que un segundo adorno festivo se ha desplomado, esta vez en la calle Carrequemada, el PSOE exige al alcalde de Aranda medidas urgentes que vayan más allá de la revisión anunciada por el Ayuntamiento de todos los enganches y la sustitución de los decorados por otros más ligeros. "Exigimos también que el Ayuntamiento se comprometa públicamente a no continuar con nuevas instalaciones ornamentales hasta superar satisfactoriamente las verificaciones necesarias", solicita el PSOE.

El grupo socialista pide la elaboración inmediata de un informe técnico independiente que certifique que todos los puntos de anclaje de elementos ornamentales están correctamente fijados, que cumplen con la normativa de seguridad y que no existe riesgo para la integridad de los vecinos, ni para la infraestructura urbana.

Y es que no es la primera vez que pasa. El año pasado un episodio similar causó daños en un balcón de la calle San Antonio. Este año el primer susto llegó el pasado el pasado 27 de agosto cuando uno de los arcos de luces se desplomaba ocasionando daños en uno de los balcones de la plaza Mayor. El último incidente ocurrió ayer en la calle Carrequemada.

Afortunadamente en ninguno de los tres episodios ha habido heridos, pero la preocupación es evidente. “No podemos tolerar que la colocación de la decoración festiva suponga un peligro real para los vecinos”, concluye el PSOE.