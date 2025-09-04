Un turismo atropella a un niño en el centro de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un menor de unos doce años de edad, ha sido atropellado esta tarde en el cruce entre las calles Barrio Nuevo y Puerta Nueva, en pleno centro de Aranda de Duero.

El accidente ha tenido lugar a las 17:46 horas. Tras ser golpeado por el turismo, el menor ha resultado herido en la cabeza aunque no ha perdido la consciencia. Una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl le ha trasladado al hospital Santos Reyes.

Hasta el lugar del incidente se ha traslado, además, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Colisión entre un turismo y un patinete

Apenas media hora después, otra colisión hacía saltar las alarmas, ésta vez en la Avenida Ruperta Baraya, a la altura del número 16. Según explica Emergencias, ha habido una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico, cuyo conductor, un varón jóven, ha precisado asistencia sanitaria. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de la Policía Local, otra de la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.