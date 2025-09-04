Un turismo atropella a un niño en el centro de Aranda
El menor de 12 años ha sido trasladado al hospital Santos Reyes tras sufrir una herida en la cabeza
Un menor de unos doce años de edad, ha sido atropellado esta tarde en el cruce entre las calles Barrio Nuevo y Puerta Nueva, en pleno centro de Aranda de Duero.
El accidente ha tenido lugar a las 17:46 horas. Tras ser golpeado por el turismo, el menor ha resultado herido en la cabeza aunque no ha perdido la consciencia. Una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl le ha trasladado al hospital Santos Reyes.
Hasta el lugar del incidente se ha traslado, además, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.
Burgos
Colisión entre un turismo y un patinete
Apenas media hora después, otra colisión hacía saltar las alarmas, ésta vez en la Avenida Ruperta Baraya, a la altura del número 16. Según explica Emergencias, ha habido una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico, cuyo conductor, un varón jóven, ha precisado asistencia sanitaria. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de la Policía Local, otra de la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.