Nuevo atropello en el centro de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sin haberse cumplido un día del atropello de un niño de 12 años ayer en la calle Barrionuevo, se ha producido un nuevo accidente, también en el centro de Aranda. Un varón de unos 75 años ha sido atropellado en la calle San Francisco, a la altura del número 31.

Según informa el Servicio de Emergencias, el hombre no perdió la consciencia pero tiene dolor en el costado y una pierna.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una unidad de la Policía Local, otra de la Policía Nacional y una ambulancia del Sacyl.