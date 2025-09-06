Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba, protagonistas de la Fiesta de la Vendimia en Ribera del Duero

La Fiesta de la Vendimia 2025 de Ribera del Duero reunió en Aranda de Duero a representantes institucionales, del vino y de la cultura en un acto que rindió homenaje al sector vitivinícola.ECB

La Fiesta de la Vendimia 2025 en Aranda de Duero ha vuelto a reunir a referentes del mundo institucional y cultural para rendir homenaje desde la capital de la Ribera del Duero a un territorio que ha sabido convertir el trabajo vitivinícola en una seña de identidad. En el acto institucional previo a la celebración en las calles de la villa, el vino fue el hilo conductor de los discursos.

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, abrió el acto destacando el papel tractor del vino para proyectar el patrimonio cultural, natural e histórico de la comarca.

En el centro de la escena, el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, subrayó la dimensión humana que acompaña al proceso vitivinícola, ya que “todo el trabajo que hay desde la viña hasta la bodega, hasta que se presenta la botella en la mesa, que es un trabajo complicado, se está haciendo con muchísima dignidad y con muchísimo esfuerzo”. Y en ese esfuerzo colectivo incluyó también a quienes, desde otras disciplinas, ayudan a elevar el prestigio de la marca. “Para nosotros es un honor que unos vinos de tantísima calidad, de alguna forma estén acompañados por gente también de tantísima calidad profesional”, afirmó en alusión directa a los actores invitados.

Aprovechó el momento para anticipar cómo se presenta la vendimia y señaló que en cuanto a la calidad de la uva se aprecia "muy buena perspectiva" y se mostró confiado en que "al final, recolectaremos buena calidad, esperemos que el tiempo nos acompañe".

En el momento de su intervención, el popular Karra Elejalde, relató con cercanía cómo se fue forjando su vínculo con los vinos de Ribera del Duero, a raíz de una experiencia casual en el Festival de Cine de Valladolid. "Se me dio mi peso en vino, ya os digo", recordó entre sonrisas, aludiendo a un reconocimiento inesperado. Con humor y gratitud, recordó cómo ese gesto despertó en él un aprecio duradero por los vinos de la Ribera. “Estoy aquí, es un honor, pero estoy porque os lo debo”, sentenció, al aceptar ser embajador de la denominación de origen. "Me habéis enseñado a paladear vuestros vinos y a disfrutarlos", admitió.

Los actores Karra Elejalde y Emilio Gutiérrez Caba pusieron voz y emoción a un encuentro en el que se reivindicó el papel del vino como motor cultural y afectivo del territorio.ECB

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, homenajeado como ribereño del año, expresó su gratitud por un reconocimiento que, según dijo, le llega desde su propia tierra. “Yo, que soy de Valladolid, estaba un poco dolido porque aquí, en mi tierra, no se me daba nunca nada”, confesó, antes de agradecer al Ayuntamiento y al Consejo Regulador la distinción.

"En mi tierra, en Castilla y León, no se me daba ningún reconocimiento", lamentó "y ha sido una ocasión magnífica de que me honréis con este galardón". "Hablo en nombre ahora de la profesión", prosiguió, porque "estamos muy agradecidos al vino por las alegrías que nos da y por las penas que nos quita".

Vinculado al vino desde lo personal y lo profesional —recordó su papel como bodeguero en una serie de televisión y su experiencia como pregonero en bodegas catalanas—, defendió el valor emocional de esta bebida. “Para mí el vino es algo familiar, algo que nos une a todos. Algo que nos junta de una manera especialmente, no solo gastronómica, sino anímica”.

Ambos actores compartieron también detalles sobre sus proyectos actuales. Elejalde avanzó varios estrenos pendientes y nuevas grabaciones, mientras que Gutiérrez Caba habló de su próxima obra en Madrid y de sus planes como director teatral, limitados, según confesó, por problemas respiratorios.

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero, cerró las intervenciones institucionales destacando la unión entre enoturismo y cultura, y agradeciendo la presencia de figuras que ayudan a proyectar el territorio más allá de sus fronteras. “Gracias a los mejores vinos, mostramos nuestra mejor historia, nuestra mejor cultura, nuestro mejor patrimonio”, resumió.

El acto concluyó con un brindis colectivo, antes de continuar con las actividades festivas en la plaza. Entre uvas pisadas, copas alzadas y una plaza vestida de celebración, la Ribera del Duero reafirmó su identidad: un territorio que no se entiende sin el vino, pero tampoco sin la cultura que lo abraza.