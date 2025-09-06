La Fiesta de la Vendimia en imágenes: la Plaza Mayor de Aranda se llena de vida

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cientos de personas acudieron ayer a la Plaza Mayor de Aranda de Duero para participar en los actos organizados con motivo de la VIII Gran Fiesta de la Vendimia, que reunió música en directo y un recorrido por los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero en un día caluroso, perfecto para el ambiente festivo que se prolongó desde el mediodía hasta entrada la noche en el centro de la capital ribereña.

Las trece casetas instaladas en la plaza ofrecieron a los visitantes la posibilidad de recorrer, copa en mano, la diversidad enológica de la Ribera en todas sus variedades. Entre brindis y conversaciones, la música marcó el ritmo del día: primero con la energía mestiza de Amparanoia, después con el espectáculo de circo-teatro de Jean Philippe Kikolas y el humor de Riki López en la Plaza del Trigo.

Buenas perspectivas

Previamente, la Fiesta de la Vendimia 2025 en Aranda de Duero volvió a reunir al mundo institucional y cultural para rendir homenaje desde la capital de la Ribera del Duero a un territorio que ha sabido convertir el trabajo vitivinícola en una seña de identidad. En el acto institucional previo a la celebración en las calles de la villa, el vino fue el hilo conductor de los discursos. El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, abrió el acto destacando el papel tractor del vino para proyectar el patrimonio cultural, natural e histórico de la comarca.

En el centro de la escena, el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, subrayó la dimensión humana que acompaña al proceso vitivinícola, ya que «todo el trabajo que hay desde la viña hasta la bodega, hasta que se presenta la botella en la mesa, que es un trabajo complicado, se está haciendo con muchísima dignidad y con muchísimo esfuerzo». Y en ese esfuerzo colectivo incluyó también a quienes, desde otras disciplinas, ayudan a elevar el prestigio de la marca.

«Para nosotros es un honor que unos vinos de tantísima calidad, de alguna forma estén acompañados por gente también de tantísima calidad profesional», afirmó en alusión directa a los actores invitados. Aprovechó el momento para anticipar cómo se presenta la vendimia y señaló que en cuanto a la calidad de la uva se aprecia «muy buena perspectiva» y se mostró confiado en que «al final, recolectaremos buena calidad, esperemos que el tiempo nos acompañe».

Embajador y ribereño

En el momento de su intervención, el popular Karra Elejalde, relató con cercanía cómo se fue forjando su vínculo con los vinos de Ribera del Duero, a raíz de una experiencia casual en el Festival de Cine de Valladolid. «Se me dio mi peso en vino, ya os digo», recordó entre sonrisas, aludiendo a un reconocimiento inesperado. Con humor y gratitud, recordó cómo ese gesto despertó en él un aprecio duradero por los vinos de la Ribera. «Estoy aquí, es un honor, pero estoy porque os lo debo», sentenció, al aceptar ser embajador de la denominación de origen. «Me habéis enseñado a paladear vuestros vinos y a disfrutarlos», admitió.

Por su parte, Emilio Gutiérrez Caba, homenajeado como ribereño del año, expresó su gratitud por un reconocimiento que, según dijo, le llega desde su propia tierra. «Yo, que soy de Valladolid, estaba un poco dolido porque aquí, en mi tierra, no se me daba nunca nada», confesó, antes de agradecer al Ayuntamiento y al Consejo Regulador la distinción.

«En mi tierra, en Castilla y León, no se me daba ningún reconocimiento», lamentó Emilio Gutiérrez Caba, integrante de una brillantísima saga famliar de actores y actrices, «y ha sido una ocasión magnífica de que me honréis con este galardón». «Hablo en nombre ahora de la profesión», prosiguió, porque «estamos muy agradecidos al vino por las alegrías que nos da y por las penas que nos quita».

El acto oficial concluyó en el interior del Ayuntamiento con un brindis colectivo, antes de continuar con las actividades festivas en la plaza, donde entre uvas pisadas y copas alzadas, la Ribera del Duero reafirmó su identidad.