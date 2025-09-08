La Junta de Castilla y León da el primer paso para construir una rotonda en La Horra

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León iniciará un estudio para la redacción de la futura construcción de una rotonda en La Horra. La medida, impulsada por el PSOE, y largamente esperada por los vecinos, busca acabar con uno de los puntos negros de la carretera CL169. “En ese punto ha fallecido gente”, señala el procurador socialista, Luis Briones, consciente de que la falta de visibilidad es uno de los grandes problemas.

La rotonda, valorada en unos 300.000 euros, se ubicará en la citada carretera entre el punto kilométrico 58 y la confluencia con la carretera BU-130. El procurador socialista se muestra satisfecho. “Por fin vemos que alguna de las iniciativas que presentamos, y se aprueban, se cumplen”, celebra a sabiendas de que no suele ser “lo habitual”. “Estaremos muy pendientes”, termina.