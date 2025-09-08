El PSOE pide a la Junta que medie para evitar, en Aranda, el cierre de Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer el anuncio de cierre de la fábrica arandina Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros, el PSOE pide a la Junta de Castilla y León que medie para evitar una clausura que afecta a 24 trabajadores. "Queremos que venga la consejera y hable con la empresa, el Ayuntamiento y los sindicatos para trabajar en una solución viable", apremia el procurador socialista, Luis Briones.

El grupo Network Steel Resources (NSR) anunció el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por cese total de su actividad empresarial el pasado 27 de agosto. Entre los motivos, la compañía asegura que la crisis global que afecta al sector del acero se ha traducido en los últimos meses en fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados, además, por los conflictos vigentes en varias partes del mundo. "El contexto actual del mercado del acero imposibilita rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Eco Steel, con las consecuentes pérdidas económicas", lamentaban.

Las negociaciones con los sindicatos ya han comenzado. "Hay que buscar una solución", urge el procurador socialista, preocupado también por la pérdida de fuerza del que es el tercer polo industrial de Castilla y León.

Con este objetivo, el PSOE va a presentar una iniciativa parlamentaria que instar a la Junta a que inicie la reindustrializacion de Aranda, "que está perdiendo fuelle". "Es importante que sigan potenciando comarcas tan importantes como Aranda y la Ribera para corregir desequilibrios territoriales, porque al final es la lucha contra la despoblación".