Así puedes conseguir el pin de fiestas de Aranda 2025 (y solo hay una forma)

El pin de fiestas de Aranda es uno de los recuerdos que muchos buscan cada mes de septiembre. Este año el Ayuntamiento ha repartido 10.500 pines que este año rinden homenaje al punto kilométrico 168 que aún se mantiene en la avenida Castilla, antigua N-1. Pero solo hay una forma de conseguirlos: a través de las asociaciones sociales.

Cada una de las 12 elegidas podrá vender un máximo de 600 pines a un precio de 2 euros. Estas son las asociaciones escogidas: Cruz Roja Española, Caritas, Asociación de Niños Deficientes de Aranda y la Ribera (ANDAR), Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR), Asociación española contra el cáncer (AECC), Asociación Salud Mental de Aranda (FESMA), Asociación de Fibromialgia y Encefalomielitis Miálgica de Castilla y León (AFEMCYL), Asociación Ribera del Duero de Esclerosis Múltiple (AREM), Asociación de discapacitados físicos de Aranda y la ribera (DISFAR), Asociación de Personas Sordas de Aranda de Duero y la Ribera (APSAR), Asociación de padres de personas con autismo de Burgos (Delegación Aranda de Duero) y Asociación para la Atención de Necesidades Especiales en menores e incapacitados (ALEA).