El proyecto del Puerto Seco de Aranda da el primer paso con la única abstención de Vox

Terminado el periodo de exposición pública y las alegaciones, y descartada la única que se había presentado, el Pleno ha dado luz verde al estudio de detalle para la adecuación de las cuatro parcelas del polígono industrial Prado Marina que acogerán el futuro Puerto Seco.

La votación ha contado con el respaldo de todos los partidos políticos salvo VOX, que optó por la abstención al entender que falta un estudio de viabilidad y un estudio de demandas y necesidades.

Aunque en el debate, la oposición volvió a lamentar la falta de transparencia del equipo de gobierno, todos coinciden en que el proyecto del Puerto Seco es una oportunidad de futuro para Aranda. “Es el primer paso de un proyecto de progreso”, celebra el concejal José Antonio Fuertes.

Como encargada del área, la concejala de Obras, Ana María Hervás explicó los detalles de un proyecto que reorganiza cuatro parcelas, dos públicas y dos privadas, que no cambian su designación como suelo urbano consolidadado y que permitirán la construcción del futuro nodo logístico. “Permitirá a nuestras empresas ser más competitivas, al transportar las mercancías y materias primas por el tren, que es más rápido y barato, y eso significará progreso y empleo”.