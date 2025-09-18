Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nueva ocupación en el barrio de Santa Catalina, y van once. Según advierte la Asociación de Vecinos, la proliferación de viviendas ocupadas continúa sin que nadie lo remedie. Los últimos ocupas son una familia formada por tres adultos, tres niños y dos perros, “que se han metido” en una vivienda de 60 metros cuadrados de la calle Pizarro, número 13. Se da la circunstancia de que no tiene baño operativo, ya que el dueño estaba en proceso de reformarlo.

La realidad se impone en el barrio de Santa Catalina. En estos momentos hay siete pisos ocupados en la calle Diego Avellaneda, dos en calle Pizarro y dos en Fernán González. Además, los vecinos denuncian intentos de ocupación en la plaza Montehermoso y Ponce de León, y ha habido desalojos judiciales en la Avenida de Burgos y Nuño Rasura. “Está visto que el problema en el barrio de Santa Catalina, lejos de amainar, aumenta cada día más”, advierte el presidente de la Asociación de Vecinos, Antonio Adeliño.