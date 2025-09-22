Aranda exige a la Junta de Castilla y León que limpie y reforme la estación de autobuses

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Todo el que ha pasado por la estación de autobuses de Aranda de Duero lo sabe: lleva años abandonada y el deterioro es palpable. A los problemas de seguridad y suciedad, se unen otras deficiencias, como falta de servicios, de accesibilidad o una insuficiente iluminación. Con la esperanza de encontrar una solución, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Juan Manuel Martín, ha mantenido una reunión con la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes Aparicio.

Soluciones

Al ser competencia de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento se ha ofrecido a buscar soluciones a los locales sin uso, pero insiste en la importancia de rehabilitar de forma urgente la estación, “con el fin de garantizar unas instalaciones dignas y funcionales para todos los usuarios”.

En la reunión se habló, además, de la necesidad de analizar la red de transporte público de cara a la nueva licitación de servicios que la Junta de Castilla y León va a realizar. “Se ha planteado la posibilidad de implantar nuevas rutas o reforzar las frecuencias en las líneas ya existentes, para adaptarlas a las necesidades de los usuarios”, informa el concejal.