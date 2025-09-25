Michelin elige su fábrica de Aranda para reinventarse con nuevos productos (y empleos)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Hasta ahora se había especializado en neumáticos de camión y de autobuses, con más de 100 modelos y dimensiones, pero Michelin Aranda da un paso más como referente de la multinacional y se lanza a fabricar neumáticos para bicicletas.

Aunque aseguran que todavía es pronto para concretar, su puesta en marcha necesitará, o bien, de la contratación de varias decenas de personas, que se formalizarían durante el próximo año 2026, o bien, de traslados internos para finalizar la instalación de máquinas y comenzar la industrialización de los productos.

Así se lo ha comunicado la compañía al comité de empresa. “Se desvela así el motivo de los movimientos que se han ido produciendo durante este año en la antigua actividad de VR”, explican desde el sindicato CCOO.

¿Objetivo? Ganar cuota de mercado

Con esta iniciativa, el Grupo Michelin espera ganar cuota de mercado en un segmento premium en crecimiento en Europa. En detalle, se fabricarán neumáticos de carretera, ciudad y MTB de alta calidad y tecnológicamente avanzados.

A la hora de elegir la fábrica arandina, la compañía ha tenido en cuenta la disponibilidad inmediata de naves industriales y de personal. En plazos, Michelin calcula presentar al mercado el primer producto en el año 2028.