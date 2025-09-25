Heridos dos hombres de 26 y 43 años en un accidente en la A-1 a su paso por Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un varón de 43 años de edad y un joven de 26 años han resultado heridos tras sufrir un accidente de tráfico. La colisión entre la furgoneta y el turismo se ha producido esta mañana a las 11:39 horas en el kilómetro 159 de la Autovía A-1, a su paso por Aranda y en sentido Burgos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado una UVI móvil del Sacyl y una unidad de Tráfico de Burgos. Ambos están siendo atendidos en el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. El hombre de 43 años sufre una herida en la cabeza.