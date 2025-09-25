El Correo de Burgos

Heridos dos hombres de 26 y 43 años en un accidente en la A-1 a su paso por Aranda

Una furgoneta ha chocado contra un turismo

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL.SACYL - Archivo

Publicado por
Loreto Velázquez
Aranda

Creado:

Actualizado:

Un varón de 43 años de edad y un joven de 26 años han resultado heridos tras sufrir un accidente de tráfico. La colisión entre la furgoneta y el turismo se ha producido esta mañana a las 11:39 horas en el kilómetro 159 de la Autovía A-1, a su paso por Aranda y en sentido Burgos.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado una UVI móvil del Sacyl y una unidad de Tráfico de Burgos. Ambos están siendo atendidos en el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. El hombre de 43 años sufre una herida en la cabeza.

tracking