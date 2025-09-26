Comienzan las visitas guiadas a tres bodegas subterráneas de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Desde mañana, y durante todos los sábados y domingos, los visitantes podrán conocer una de estas tres bodegas subterráneas: Tierra Aranda, El Chilindrón y La Taurina. La primera en abrir sus puertas será Tierra Aranda, con visitas programadas para este sábado y domingo a las 12:00 y a las 13:00 horas. En los fines de semana sucesivos se alternarán las visitas a las bodegas de El Chilindrón y La Taurina.

La iniciativa llega tras el acuerdo alcanzado con la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Aranda y busca acercar a los turistas uno de los patrimonios más singulares y respresentativos de la capital ribereña.

Desde la Concejalía confían en ampliar el proyecto en 2026 con la participación del resto de peñas y bodegas arandinas. Los pases son gratuitos y tendrán un aforo limitado de 25 personas. Para participar hay que contactar de forma previa con la Oficina de Turismo en el teléfono 947 51 04 76 o por correo electrónico oficinadeturismo@arandadeduero.es

Aranda ciudad subterránea

La medida se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Aranda, un proyecto que busca “no solo preservar y realzar nuestro patrimonio, sino también mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y ofrecer una experiencia única y enriquecedora a nuestros visitantes”.

Las bodegas subterráneas de Aranda están protegidas como Bien de Interés Cultural con la categoría de conjunto etnológico desde el año 2015. Con cerca de 7 kilómetros de galerías horadadas, las bodegas arandinas representan uno de los ejemplos mejor conservados de Castilla y León. “El objetivo es ofrecer una oferta turística diversificada y de calidad, que respete y valore nuestro entorno y patrimonio y que deje una huella positiva tanto en nuestros visitantes como en nuestra comunidad”, termina la concejala de Turismo, Amaya Sanz.