La ribereña María Vélez gana el ‘Premio A Profesional Autónoma’ de CaixaBank en Castilla y León

La ribereña María Vélez se ha alzado con su proyecto Veleza con el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Castilla y León; un galardón que pone en valor la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en España.

María Vélez, emprendedora en el ámbito del bienestar y la estética, ha puesto en marcha, Veleza, un innovador servicio itinerante que lleva tratamientos de bienestar y belleza con productos de cosmética ecológica a los pueblos de la Ribera del Duero burgalesa. Tras más de 20 años de experiencia en el sector, decidió emprender en 2021 con un modelo qué apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el impacto social, acercando servicios de calidad a zonas rurales y mejorando la calidad de vida de personas mayores y con movilidad reducida. Su iniciativa ha recibido reconocimientos como el Premio Iniciativa Emprendedora FAE-Asemar, el Premio Nacional Impulsa el Autoempleo de Cruz Roja Española, finalista de los premios Corresponsables en categoría Redes Sociales o finalista al Mejor Proyecto Empresarial de AJE Burgos.

Para la elección de la ganadora, el jurado, formado por directivos de CaixaBank y expertos independientes, ha valorado la excelencia empresarial de las candidatas, tanto en lo referente al éxito de su actividad empresarial como a su trayectoria profesional.

La fase territorial del Premio A Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank). De entre los 11 proyectos, se seleccionarán cinco para optar al galardón nacional.

María Vélez competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, dotado con 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal. Además recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Además, entre las ganadoras de la fase territorial, se seleccionará a una de ellas para que pueda realizar un curso de la oferta formativa de la escuela de negocios digital Founderz. “Este premio refleja nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y el reconocimiento al emprendimiento femenino”, destaca el delegado Territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.