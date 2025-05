El pequeño pueblo de Fuentenebro alza la voz por las personas mayores: “Queremos ser pueblo piloto”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a buscar soluciones a las carencias de las personas mayores en el mundo rural, cuatro vecinas de Fuentenebro, Pilar Benito, Carmen Pecharromán, Fátima Abad y Alicia Robles, han decidido dar el paso y convertirse en el motor de un cambio “que es necesario y urgente”. “Nos encantaría ser pueblo piloto de cualquier iniciativa que haya de este tema”, avanza como portavoz, Alicia Robles.

No son una asociación, aunque trabajan con la de jubilados del pueblo, pero tienen muy claro por dónde hay que empezar. “Lo primero que hicimos es un informe para ver las necesidades reales porque todos los que vivimos en un pueblo lo vemos: muchos mayores no pueden quedarse en sus casas porque cada vez tienen menos servicios y cada vez, menos amigos. Hay que hacer algo”.

El informe preliminar no es esperanzador. En los municipios rurales de Castilla y León, la edad media alcanza los 55 años, superando en 13 años a las áreas periurbanas. Aunque la comarca de la Ribera del Duero ha contenido el descenso poblacional, muchos municipios pequeños, como Fuentenebro, enfrentan una disminución de habitantes.

El médico "nunca es el mismo"

Las principales carencias tienen relación con el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria. “Aquí, por ejemplo, el médico solo viene un día, y cuando viene. Además, nunca es el mismo”, lamenta Alicia.

Los desplazamientos a localidades vecinas no son fáciles. “Si no tienen coche tienen que buscar a alguien que les lleve y cuando encima sufren de movilidad reducida, el problema es todavía mayor”.

En este sentido, el transporte público debería dar una respuesta que a día de hoy no tienen. “La escasez limita la movilidad de los mayores, afectando su acceso a servicios esenciales y actividades comunitarias”, sostiene preocupada por otros problemas como el aislamiento o la soledad no deseada.

Otro de los motivos que obligan a los mayores a adelantar su ingreso en una residencia o en pensar en un traslado a una ciudad cercana es el estado de las viviendas. “Muchas no están adaptadas a las necesidades de las personas mayores, lo que puede representar riesgos para su seguridad y bienestar”

Como soluciones, la portavoz insiste en la importancia de implicar a las administraciones, con ayudas y servicios y sin olvidar el necesario fomento de las actividades intergeneracionales, fortaleciendo los lazos comunitarios a través de eventos culturales en los que los mayores puedan compartir sus conocimientos y experiencias, promoviendo su inclusión activa en la vida del pueblo.

La primera reunión que han celebrado con los vecinos de Fuentenebro, aprovechando la Semana Santa, no solo llenó el salón, con más de 60 personas, también dejó un mensaje claro: “faltan servicios pero también información”. “Muchos no saben lo que es la teleasistencia, el famoso ‘botón rojo’ o que pueden utilizar el bus escolar que viene cada mañana, en días laborables, para llevar y traer a un chico al instituto”.

Cursos de móvil para aprender a pedir una cita médica

Entrados en materia, cuando preguntaron a los mayores de Fuentenebro: ‘¿qué les falta?’, las respuestas fueron muy significativas. “Desde cosas muy básicas como cursos de móvil para poder pedir una cita médica hasta un servicio a domicilio que no llega a los pueblos o un centro de día en el que poder pasar la mañana acompañado, sin pasar frío en los largos meses de invierno, o quedarse una noche si se encuentran mal”, señala consciente de que a día de hoy no cuentan con la infraestructura necesaria. “Tendríamos que contar con el apoyo económico de la Diputación de Burgos y de la Junta de Castilla y León”.

Sin perder la esperanza de verlo algún día, por el momento han preparado un programa de charlas informativas gratuitas, que comenzará el día 27 de mayo con una herramienta fundamental para los mayores: la teleasistencia. “Cruz Roja vendrá a Fuentenebro a explicarnos cómo funciona y qué hay que hacer para pedirlo”.

De Madrid al pueblo. “Aquí hay vida”

El programa está abierto. “La idea es organizar charlas sobre todos los temas que ayuden a las personas mayores”, anima decidida a contar además con el apoyo de los pueblos de alrededor. “Podemos hacer muchas cosas juntos”.

Alicia no es natural de Fuentenebro. Ella ha vivido toda su vida en Madrid donde ejercía como directora de Informática de Airbus, en Getafe. Cuando el Covid llegó a su vida, en la primera etapa de la pandemia, hizo una reflexión que le cambió la vida. “Me di cuenta de que era el momento. Mi empresa ofrecía prejubilaciones, que no llegaba porque tenía 56 años, y marchas voluntarias remuneradas y, como mis hijos ya son mayores y tienen trabajo, decidí hacer las maletas e irme al pueblo de mi pareja, Fuentenebro. Te diré que, salvo la familia, no echo nada en falta Madrid. En el pueblo se vive de maravilla. Tengo mi grupo de teatro. Aquí hay tiempo y hay vida”.