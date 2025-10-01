"Las bodegas tenemos que estar centradas en hacer buen vino, no podemos estar enterrados en papeles todos los días”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A punto de cumplirse un año desde que la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León firmó un convenio pionero con el Consejo Regulador, a propuesta de Asebor, para facilitar los trámites administrativos a los 7.500 viticultores de la Ribera del Duero, el presidente de Asebor urge a ponerlo en marcha: “Es preciso y necesario que se aplique cuanto antes. No podemos seguir lastrando los problemas que genera la disparidad de información entre los distintos registros existentes”, defiende el presidente, Iker Ugarte, decidido a seguir exigiéndolo en todos los espacios donde Asebor está representado. “Las bodegas y viticultores tenemos que estar centrados en hacer buen vino; no podemos estar enterrados en papeles todos los días. Los convenios están para cumplirse”, reivindica.

Proponen tres medidas contra la burocracia

Entrados en detalle, Asebor propone tres medidas contra una carga burocrática con más de 25 sistemas y registros distintos, que obligan a repetir la misma información, “generando errores y costes innecesarios”. La primera es la homologación oficial de WebBacchus, “herramienta ya implantada en bodegas de la Ribera del Duero, que permitiría presentar declaraciones y libros de bodega directamente a la Junta y a RED SARA, evitando duplicidades”.

En paralelo, Asebor plantea la adaptación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) al viñedo, con un módulo específico, carga automática de datos y un régimen simplificado para pequeñas explotaciones, y la unificación de registros y catastro, corrigiendo incoherencias entre REVI, SIGPAC, Catastro y el Consejo Regulador.

1.651.899 euros invertidos desde 2011

Convencidos de que no basta con hacer grandes vinos, también hay que venderlos, la Asociación de Bodegas Asebor continúa con su apuesta por las Misiones Inversas, un proyecto iniciado en el año 2011 que pretende tender puentes con países de interés donde no llega la promoción activa del Consejo Regulador Ribera del Duero. En cifras, en estos catorce años, las bodegas y Asebor han invertido, en abrir nuevos mercados internacionales, 1.651.899 euros. “Es una manera muy útil de abrir puertas de comercio a las bodegas asociadas”, afirma el presidente Iker Ugarte.

De esta forma, Asebor ha establecido lazos con países como Suiza, Noruega y Reino Unido, en Europa; Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, México y Perú, en América; y China, Taiwán, Singapur, Japón y Dubái, en el continente asiático, sin olvidar Estados Unidos, donde “todos los esfuerzos, tanto del Consejo Regulador como de Asebor, merecen la pena”. “Las bodegas seguimos abriendo camino”, señala consciente de que es una carrera de largo recorrido. “Con los aranceles de Trump, la inflación... no es un momento fácil, pero las bodegas tenemos que seguir siendo valientes”, anima.

Desde su fundación, en el año 2001, la Asociación Empresarial de Bodegas acogidas a la Denominación de Origen Ribera del Duero (Asebor) se ha consolidado como la voz de las bodegas. Hoy es una entidad con peso específico, con mayoría en el Pleno del Consejo Regulador Ribera del Duero, con cinco vocales del sector elaborador y uno del productor. Además, forma parte, con dos vocales, de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) para la Ribera del Duero Burgalesa, así como de la junta directiva del Consorcio Ruta del Vino y de la Cámara de Comercio de Burgos, donde trabajan dos representantes de la asociación.

Como Consejo Regulador forma parte también de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y de la Wine Origin Alliance, una coalición global de organizaciones vitivinícolas que trabaja para eliminar barreras comerciales en la industria del vino y proteger los nombres de las regiones productoras. Su objetivo principal es asegurar que los consumidores puedan identificar y apreciar el origen geográfico de los vinos, lo que, a su vez, ayuda a proteger la reputación y la calidad de las regiones vinícolas. “Tenemos muchos retos por delante, pero si seguimos unidos, apostando por la calidad, la Ribera del Duero seguirá siendo una tierra con mucho futuro”, concluye el presidente de Asebor.